Tác phẩm mới đến từ các nhà sáng tạo của Toy Story 3, Finding Dory và Inside Out, vừa ra mắt trailer chính thức đầu tiên sau khi “nhá hàng” loạt teaser và poster. Trong trailer mới nhất, nhà sản xuất đã hé lộ thêm nhiều chi tiết về sự mâu thuẫn giữa cái tôi cá nhân và truyền thống gia đình thông qua câu chuyện về ước mơ âm nhạc bị cấm cản của cậu bé Miguel ở đất nước Mexico xinh đẹp đầy màu sắc.



Trailer mở đầu với hình ảnh Miguel giật mình khi bị chú chó Dante phát hiện ra cậu bé đang âm thầm sửa chữa cây guitar cũ trong nhà kho. Miguel một mặt luôn lo sợ người bà bảo thủ sẽ nghe thấy cậu đang chơi nhạc nhưng trong thâm tâm lại luôn khao khát mang tiếng đàn của mình phục vụ cho mọi người.

“Không âm nhạc!”, câu nói lặp đi lặp lại liên tục được thốt ra từ người bà của Miguel bất kể khi nào âm thanh từ tiếng đàn vang lên đâu đó quanh khu nhà khiến cậu vô cùng đau khổ. Kể từ khi cụ cố của Miguel - nghệ sĩ thiên tài Ernesto de la Cruz rời bỏ cây guitar và biến mất không trở lại, cả gia đình của Miguel nhất mực tin rằng âm nhạc là tội đồ gây ra bi kịch này và là thứ đáng bị nguyền rủa.

Thế nhưng, niềm say mê với những giai điệu của Miguel thực sự quá lớn, cậu bất chấp những lời phản đối vô lý kia mà sử dụng chính cây guitar của cụ cố để gảy lên những tiếng đàn vang dội. Từ đây, mọi rắc rối với cậu bé bắt đầu, khi tiếng đàn đưa cậu lạc vào Vùng đất Linh hồn (Land of the Dead). Hàng loạt những câu chuyện dở khóc dở cười diễn ra trong một thế giới xa lạ toàn người… đã chết, tuy đáng sợ nhưng cũng đầy màu sắc cứ cuốn cậu bé âm nhạc theo hành trình đầy hấp dẫn.

Ở đây, cậu được gặp gỡ với rất nhiều những thành viên đã mất trong gia đình, những người mà cậu chưa bao giờ nghe nhắc tên cũng như khám phá ra nhiều bí mật xa xưa của tổ tiên. Tuy nhiên, Miguel còn một sứ mệnh là phải tìm gặp được linh hồn của cụ cố Ernesto de la Cruz trước bình minh nếu như không muốn mắc kẹt tại cõi âm này mãi mãi.

Coco là bộ phim hoạt hình thứ hai mà Pixar-Disney phát hành trong năm nay sau phần 3 của sê ri hoạt hình Cars vừa ra mắt hồi tháng 6. Với kịch bản đầy mới lạ, sáng tạo và đặc biệt không phải là phần tiếp theo của bất kì tác phẩm nào đã có trước đó, Coco hứa hẹn sẽ chinh phục được khán giả ở mọi lứa tuổi. Phim dự kiến ra mắt vào ngày 24.11.

Thiên Minh