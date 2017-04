Tiếng vọng từ tường đá (tên tiếng Anh: Voice from the Stone) là bộ phim kinh dị - tâm lý được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn người Ý Silvio Raffo, được Eric D. Howell chỉ đạo và Andrew Shaw viết kịch bản. Câu chuyện lấy bối cảnh tại một lâu đài ở Ý vào những năm 1950, nàng y tá Verena (Emilia Clarke thủ vai) được thuê đến đây để chăm sóc Jakob - cậu bé đột ngột trở nên câm lặng sau khi mẹ cậu mất vì bệnh nặng.

Verena càng cố gắng để Jakob có thể nói lại thì càng ngày, cô càng dấn thân vào sâu hơn những bí mật đang bị che giấu trong tòa lâu đài, trở thành mục tiêu của một thế lực tà ác đang cố gắng giăng bẫy mình.

Trailer chính thức cho thấy bộ phim được quay toàn bộ tại hai thành phố ở Ý là Tuscany và Lazio, hứa hẹn đem đến những khung hình đậm hơi thở châu Âu, chân thật và tráng lệ hơn rất nhiều so với cảnh quay sắp đặt tại phim trường Hollywood. Trên tông màu u ám pha lẫn không khí rợn người, nữ y tá Verena dẫn dắt khán giả vào hành trình khám phá những ngóc ngách của lâu đài cổ kính, nghe loạt âm thanh lạ lùng phát ra phía sau tường đá... Và đỉnh điểm là cảnh cô bị trói chặt, la hét trong sợ hãi tuyệt vọng và chờ bị “chôn sống” bởi một người phụ nữ kỳ bí. Tất cả đều diễn ra trên nền nhạc du dương của ca khúc Speak to me do giọng ca chính Amy Lee thuộc nhóm nhạc lừng danh Evanescence đảm nhận, cũng chính là đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ sau nhiều năm im hơi lặng tiếng.

Có cốt truyện hấp dẫn, cảnh quay đẹp và những bản nhạc giàu cảm xúc, nhưng nhân tố đáng chú ý nhất của bộ phim vẫn là sự góp mặt của "mẹ rồng" Emilia Clarke trong vai nữ y tá Verena. Sau khi gặt hái được thành công vang dội với loạt phim truyền hình Game of Thrones, nữ diễn viên 30 tuổi tiếp tục thử sức với phim điện ảnh qua hai dự án Terminator: Genisys (2015) và Me Before You (2016). Thế nhưng "mẹ rồng" lại không tỏa sáng như mong đợi trong Terminator, mà lại ghi điểm khi vào vai nữ chính Louisa Clark trong bộ phim tình cảm Me Before You. Đây là một điều hết sức khó hiểu đối với ai đã quen hình tượng “bá đạo” của cô trong Game of Thrones, nhưng lại chứng minh cho khả năng diễn xuất đa dạng của nữ diễn viên.

Năm 2017, Emilia Clarke quyết định thử sức ở thể loại kinh dị. Nữ diễn viên cho biết: "Tôi đã thích kịch bản ngay từ lần đầu đọc nó cách đây 5 năm trước. Vì là mọt sách nên tôi luôn trông chờ một kịch bản tốt...".

Có vẻ như trong lần trở lại này, cô chủ ý chọn cho mình một vai diễn tương đối nhẹ nhàng, nhưng vẫn không tránh khỏi những cảnh nóng “nặng đô” đã trở thành thương hiệu của "mẹ rồng".

Để hoàn thành phân đoạn giường chiếu trong phim, mỹ nhân gợi cảm đã quay hơn 6 góc máy khác nhau, trung bình mỗi góc đều không dưới 15 lần quay và mỗi lần quay đều không mặc gì. Đến nỗi cô phải thốt lên: “Chúng ta đang quay phim kinh dị chứ không phải 50 shades of Grey”. Nhưng nhận thức được tính quan trọng của cảnh quay này trong mạch truyện, ngôi sao của Me Before You đã cố gắng hoàn thành. Phiên bản chiếu tại Việt Nam được gắn nhãn C18 và cảnh quay này hoàn toàn được giữ nguyên chứ không hề bị cắt hoặc thu gọn. Đây là cũng là nỗ lực của nhà phát hành trong việc giúp khán giả thưởng thức trọn vẹn phim.

Ngoài Emilia Clarke, bộ phim còn có sự góp mặt của các diễn viên như Marton Csokas, Caterina Murino, Remo Girone... Phim khởi chiếu từ hôm nay 28.4.

Mai Anh

Ảnh: Code 39 Films