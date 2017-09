Amityville: The Awakening (Amityville: Quỷ dữ thức tỉnh)

Mở đầu tháng 10 năm nay là câu chuyện về ngôi nhà ma ám Amityville nổi tiếng của nước Mỹ. Amityville: Quỷ dữ thức tỉnh kể về những sự việc kỳ lạ xảy ra khi một gia đình mới dọn về ngôi nhà từng là hiện trường một vụ sát hại. Mở đầu tháng 10 năm nay là câu chuyện về ngôi nhà ma ám Amityville nổi tiếng của nước Mỹ. Amityville: Quỷ dữ thức tỉnh kể về những sự việc kỳ lạ xảy ra khi một gia đình mới dọn về ngôi nhà từng là hiện trường một vụ sát hại.

Câu chuyện bắt đầu khi một người mẹ đơn thân và ba đứa con cùng chuyển đến căn nhà bí ẩn Amityville. Khi người con trai hồi phục khỏi cơn hôn mê một cách kì lạ, một chuỗi sự việc bất thường xảy ra tại căn nhà ẩn chứa bí mật kinh hoàng này, ám ảnh và đe dọa bất cứ ai lại gần nó. Amityville: The Awakening là một bộ phim kinh dị theo phong cách cổ điển Mỹ, là tập thứ 14 của thương hiệu đình đám Amityville.

Phim do Blumhouse Productions sản xuất, hãng từng gây tiếng vang với Paranormal Activity, Split, Get Out...