Yoon Sang Ho, giám đốc sản xuất chính của Saimdang, Light’s Diary (Saimdang, nhật ký ánh sáng), phát biểu: “Rất nhiều người từng nghi ngờ Descendants of the Sun (Hậu duệ mặt trời) trước khi nó trở thành một tác phẩm có danh tiếng. Cá nhân tôi nghĩ rằng đó là phim được làm rất tốt. Tôi ganh tị với các bộ phim truyền hình được đánh giá tích cực trước khi sản xuất”.

Chia sẻ này bắt nguồn từ việc dự án Saimdang, Light’s Diary (ban đầu có tên Saimdang, the Herstory) đã bị hoãn chiếu nhiều lần khiến nó mất đi độ “hot”.

"Tôi muốn phim của chúng tôi làm tốt như Hậu duệ mặt trời đã làm. Nhưng rất khó để nói phim của chúng tôi sẽ như thế nào nếu so với Hậu duệ mặt trời”, ông Yoon Sang Ho nói thêm.

Saimdang, nhật ký ánh sáng là phim lịch sử kể lại cuộc đời của Shin Saimdang, một nữ nghệ sĩ ở thời đại Joseon. Phim đan xen giữa hiện tại và quá khứ. Khán giả sẽ theo chân giáo viên Seo Ji Yoon khi cô tình cờ tìm thấy cuốn nhật ký của Saimdang. Từ đó dẫn đến cuộc hành trình xuyên thời gian, tiết lộ câu chuyện về cuộc đời Saimdang, tình yêu mãnh liệt nhưng bi thương của nàng và chàng quý tộc Lee Gyeom (Song Seung Hun đóng).

Trong phim, chàng quý tộc Lee Gyeom (Song Seung Hun đóng) yêu say đắm Saimdang (Lee Young Ae)

Đây là phim đánh dấu sự trở lại sau hơn một thập niên của nữ hoàng màn ảnh nhỏ Hàn Quốc Lee Young Ae, kể từ sau bộ phim truyền hình Dae Jang Geum (Nàng Dae Jang Geum) gây sốt toàn châu Á. Được biết, các nhà sản xuất đã bỏ ra đến 3 tỉ won (54 tỉ đồng) trả thù lao cho nữ diễn viên này. Trong Saimdang, nhật ký ánh sáng, Lee Young Ae đảm nhận hai vai Shin Saimdang và Seo Ji Yoon.

Theo Soompi ngày 17.1, phim sẽ được phát sóng vào ngày 26.1, sau khi The Legend of the Sea Blue (Huyền thoại biển xanh) kết thúc.

