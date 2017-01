Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại làng nghệ thuật của vị đạo diễn tài ba này sau thành công của tác phẩm Right Now, Wrong Then tại các kỳ liên hoan phim năm ngoái. Bên cạnh đó On the Beach at Night Alone cũng có sự tham gia diễn xuất của nữ diễn viên đình đám xứ kim chi Kim Min Hee, người được truyền thông quốc tế chú ý nhiều thời gian qua nhờ vai diễn 19+ trong phim The Handmaiden (Người hầu gái).



On the Beach at Night Alone tiếp tục là một tác phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân của Hong Sang Soo với lối kể chuyện hóm hỉnh nhưng ẩn chứa nhiều thông điệp sâu sắc. Cốt truyện của phim xoay quanh mối quan hệ giữa một giáo viên trung học bán thời gian và một nhà văn. Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của nữ diễn viên người Pháp vừa đoạt giải Quả cầu vàng Isabelle Huppert.

Trong số 6 tác phẩm vừa được công bố thì tác phẩm Mr. Long của đạo diễn người Nhật Bản Sabu là ứng cử viên châu Á thứ hai cho danh hiệu Gấu vàng năm nay. Đây là bộ phim có sự hợp tác sản xuất của nhiều đơn vị tới từ Nhật, Đức, Hồng Kông, Đài Loan và có sự tham gia diễn xuất của nam diễn viên người Trung Quốc Trương Chấn.

Bốn cái tên khác góp mặt vào danh sách là Bright Nights của nhà làm phim người Áo Thomas Arslan, Joaquim của đạo diễn tới từ Brazil Marcelo Gomes, Wild Mouse của Josef Hader (Áo) và Return to Montauk của đạo diễn Volker Schlöndorff (Đức).

Bên cạnh đó, một bộ phim “bom tấn” đáng chú ý năm nay là Logan sẽ được đưa vào hạng mục trình chiếu nhưng không tranh giải. Đây là bộ phim kinh phí “khủng” hiếm hoi (127 triệu USD) được chọn để ra mắt bên cạnh những phim nghệ thuật khác đến từ nhiều quốc gia.

Trước đó, một danh sách gồm 10 phim đầu tiên sẽ tranh giải Gấu vàng, hạng mục chính sự kiện đã được ban tổ chức công bố vào giữa tháng 12 năm ngoái. Danh sách đầy đủ hơn 20 tác phẩm tranh giải Gấu vàng dự kiến công bố vào cuối tháng 1 này. Liên hoan phim năm nay diễn ra từ ngày 9 - 19.2 tại Đức.

Paul Verhoeven - đạo diễn của bộ phim Elle vừa đoạt giải Quả cầu vàng, sẽ làm Chủ tịch ban giám khảo của liên hoan phim.

Danh sách các phim đã công bố tranh giải Gấu vàng tại Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 67: Ana, mon amour (Romani, Đức, Pháp) Beuys (Đức) Bright Nights (Áo) Colo (Pháp) The Dinner (Mỹ) Django Étienne Comar (Pháp) A Fantastic Woman (Chile) Félicité Alain Gomis (Pháp) Joaquim (Brazil) Mr. Long (Nhật Bản) On Body and Soul (Hungary) On the Beach at Night Alone (Hàn Quốc) The Other Side of Hope (Phần Lan) The Party (Anh) Return to Montauk (Đức) Spoor (Ba Lan) Wild Mouse (Áo)

Thiên Minh