Nàng tiên có 5 nhà được chiếu nhiều ở cụm rạp của CGV, Galaxy và Mega, trung bình mỗi ngày khoảng 5 - 6 suất. Rừng xanh kỳ lạ truyện chỉ chiếu nhiều ở Mega GS vì phim do đơn vị này phát hành. Lục Vân Tiên: Tuyệt đỉnh Kung Fu do Lotte phát hành nên được ưu tiên về số suất chiếu tại cụm rạp Lotte. Ở những cụm rạp không do chủ rạp hùn vốn đầu tư sản xuất phim thì phim Việt hoặc không được chiếu hoặc chỉ chiếu lèo tèo 2 - 3 suất, như trường hợp Rừng xanh kỳ lạ truyện có Hoài Linh đóng vai chính không chiếu ở CGV, BHD, còn Galaxy chỉ chiếu ở những rạp xa trung tâm.

Trong khi đó, bộ phim Hồng Kông Tây Du Ký: Mối tình ngoại truyện 2 - dự án hợp tác giữa 2 tên tuổi Châu Tinh Trì và đạo diễn Từ Khắc với những mảng hài bất ngờ, kỹ xảo hoành tráng đã chiếm lĩnh lượng người xem tại các phòng vé VN. Tại các cụm rạp của CGV, Galaxy hay BHD, bộ phim này áp đảo phim Kungfu Yoga của Thành Long (khoảng 6 suất chiếu trong 1 ngày) và các phim Việt. Chị Huyền Trang, đại diện nhà phát hành Galaxy, cho biết: “Tính đến tối mùng 5 (1.2), Tây Du Ký: Mối tình ngoại truyện 2 đạt doanh thu xấp xỉ 38 tỉ đồng sau 5 ngày chiếu. Còn Kungfu Yoga thì thu khoảng 16 tỉ đồng”.





Phan Cao Tùng