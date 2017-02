Mới đây, hãng phát hành Nextflix vừa tung ra clip đầu tiên giới thiệu về dự án phim First They Killed My Father: A Daughter Of Cambodia Remembers dựa trên cuốn hồi ký cùng tên của Loung Ung, một nhà hoạt động vì nhân quyền ở Campuchia và cũng là binh lính nhí trong thời kỳ Khmer Đỏ thống trị đất nước Campuchia vào những năm 1970.

Trong đoạn video, đan xen vào những thước phim tái hiện lại thời kỳ đen tối và khói lửa của đất nước nằm ở bán đảo Đông Dương là sự xuất hiện của ê kíp làm phim bao gồm Angelina Jolie, nhà đồng sản xuất từng được đề cử giải Oscar Rithy Panh, tác giả Loung Ung và cả những diễn viên người Campuchia góp mặt trong phim và trình bày cảm nghĩ về quá trình thực hiện dự án này.

“Từ tận trong đáy lòng, tôi muốn thực hiện một bộ phim tái hiện lại câu chuyện chiến tranh qua con mắt của những đứa trẻ nhưng lại chính là câu chuyện của cả một đất nước. Tôi cảm thấy rằng tất cả mọi người có mặt ở đây và làm việc cùng nhau để góp sức nói lên tiếng nói của dân tộc”, Angelina Jolie xuất hiện ở hậu trường và chia sẻ.

Trong khi đó, Sophy Hun - một diễn viên bản địa, cho biết: “Vai diễn này thực sự khó khăn với tôi. Tôi không muốn nghe hoặc nhắc lại thời kỳ lịch sử đen tối. Nhưng tôi biết chúng tôi phải nhớ và không được quên khoảng thời gian sống dưới chế độ này”.

First They Killed My Father: A Daughter Of Cambodia Remembers là một bộ phim kể về những năm tháng không thể nào quên của một bé gái năm tuổi (tác giả Loung Ung) luôn vui vẻ, yêu đời trong gia đình bảy anh chị em ở Phnom Penh.

Năm 1975, khi quân Pol Pot tiến vào thủ đô, cả gia đình Ung phải bỏ nhà về miền quê, sống chui lủi từ làng này sang làng khác, che giấu thân phận rồi ly tán để mong sống sót. Vì can đảm, Ung được đào tạo để làm chiến binh nhí làm việc trong trại mồ côi còn anh chị em khác của cô phải đi đến các trại lao động...

Đây là tác phẩm thứ 4 do Angelina Jolie làm đạo diễn. Trong bài phỏng vấn với tờ The Guardian, nữ diễn viên cho biết cô quyết định thực hiện dự án phim này vì quá ấn tượng với quyển sách của Loung Ung và một phần cũng để cậu con trai nuôi người Campuchia Maddox hiểu thêm về quê hương, nơi cậu bé sinh ra. Cậu bé 15 tuổi cũng góp mặt trên phim trường trong quá trình ghi hình và phụ giúp đoàn làm phim ở khâu sản xuất.



Phim được ra mắt sớm tại Siem Reap, Campuchia vào ngày 18.2 tới và được Nextflix phát hành độc quyền vào cuối năm nay.

Angelina Jolie phản bác chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump Sau một thời gian dài nghỉ ngơi và dành thời gian cho các con, nữ diễn viên đã rục rịch trở lại với công việc nghệ thuật và một nhà hoạt động tích cực vì nhân quyền. Hôm 2.2, trong vai trò Đặc phái viên của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn, nữ diễn viên 42 tuổi đã có bài viết phản bác chính sách cấm người nhập cư của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump được tờ New York Times đăng tải. Trong đó, cô bày tỏ sự thất vọng đối với quyết định này của ông Trump và cho rằng chính phủ phải cân bằng nhu cầu của người dân với các trách nhiệm quốc tế của mình. Những chính sách phải được xây dựng dựa trên sự thật chứ không phải trên nỗi sợ hãi. “Tôi đã từng tự hào rằng đất nước của chúng ta đã luôn chở che cho những người bất hạnh. Người Mỹ đã phải đổ máu để chứng minh rằng quyền con người còn quan trọng hơn cả những nguyên tắc về văn hóa, địa lý, dân tộc và tôn giáo. Quyết định cấm vận người tị nạn đến Mỹ và từ chối nhập cảnh cho công dân của 7 quốc gia Hồi giáo đã khiến tôi và rất nhiều người trên toàn thế giới bị sốc”, Angelina viết. Bên cạnh đó, với tư cách là mẹ của 3 con nuôi tới từ nhiều quốc gia, cô lên tiếng bảo vệ cho những người tị nạn, đặc biệt là đối tượng trẻ em. “Tôi muốn một đất nước an toàn cho tất cả mọi người, đặc biệt cho những đứa trẻ sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Nhưng tôi cũng muốn những đứa trẻ tị nạn cũng sẽ có cơ hội được sống trong sự an toàn đó với vòng tay chở che của nước Mỹ từ bi”, nữ diễn viên chia sẻ.

Thiên Minh