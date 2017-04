Chuyên trang Rotten Tomatoes đã tập hợp ý kiến đánh giá của các tờ báo lớn như Variety, Los Angeles Times, New York Times… về bộ phim The Lost City of Z. Theo đó, đa phần các nhà chuyên môn đều dành những lời khen ngợi cho dự án điện ảnh của đạo diễn James Gray.

The Lost City of Z là bộ phim được chuyển thể từ quyển tiểu thuyết cùng tên của David Grann, kể về nhân vật có thật Percy Fawcett. Tài tử Charlie Hunnam, được công chúng biết đến qua Pacific Rim (2013) hay sắp tới đây là King Arthur: Legend of the Sword sẽ hóa thân thành nhân vật này. Percy, mặc dù bị Hiệp hội những nhà khoa học Anh phản đối kịch liệt nhưng được sự ủng hộ của vợ là Nina Fawcett (Sienna Miller), anh đã cùng cậu con trai Jack Fawcett (Tom Holland) và người bạn thân là Henry Costin (Robert Pattinson) bắt đầu chuyến hành trình đầy gian khổ của mình trong rừng già Amazon để tìm kiếm sự tồn tại của một nền văn minh đã mất từ lâu có tên là Zed, gọi tắt Z.

Bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh của nhiều tên tuổi quen thuộc ở Hollywood. Không chỉ Charlie Hunnam như đã kể mà còn có anh chàng “ma cà rồng” điển trai Robert Pattinson. Tom Holland, nam chính trong Spider-Man: Homecoming sẽ ra mắt cũng trong năm nay, đảm nhận vai trò con trai của nhà thám hiểm Percy Fawcett, sát cánh cùng cha mình trong phần lớn chuyến thám hiểm.

Do lấy bối cảnh phần lớn trong rừng già Amazon nên các diễn viên tham gia trong phim đã một phen dấn thân với môi trường thiên nhiên hoang dã. Nam diễn viên Tom Holland đã chia sẻ rằng đoàn phim thường bị quấy rầy liên tục bởi sự phá phách của những con khỉ. Còn Robert Pattinson cho hay thời tiết trong rừng khá thuận lợi, do đó đã hỗ trợ rất nhiều cho đoàn làm phim khi quay.

The Lost City of Z là tác phẩm tiếp theo của đạo diễn James Gray được các nhà chuyên môn khen ngợi sau hai thành công trước đó là The Immigrant (2014) và Two Lovers (2008). Cây bút Owen Gleiberman của tờ Variety viết: “The Lost City of Z làm tôi vô cùng phấn chấn vì bộ phim được làm rất tinh tế, thanh lịch, thu hút tôi mạnh đến độ tựa như một nguồn năng lượng vô hạn”. Còn cây bút nữ Manohla Dargis của tờ New York Times thì nhận xét: “Có quá nhiều điều để yêu mến bộ phim này, song những gì đọng lại sau khi bộ phim kết thúc vẫn không toát lên hết được sự vĩ đại về nhà thám hiểm của chúng ta”. Dan Gunderman, cây bút của tờ New York Daily News thì ngắn gọn hơn: “Bộ phim The Lost City of Z là một hành trình rất thực”. Hầu hết các lời ca ngợi không chỉ dành cho bộ phim nói chung mà còn dành cho đạo diễn James Gray, tài tử Charlie Hunnam nói riêng.

Bộ phim nhận được chứng nhận fresh (tươi) cũng trên chuyên trang Rotten Tomatoes với ý kiến đánh giá của 88% giới chuyên môn, với 104 bài đánh giá. Điểm trung bình dành cho bộ phim là 7,5/10. Mỗi năm, thị trường Hollywood sản xuất ra hơn 500 phim, tuy nhiên số lượng phim được trang này đạt điểm fresh (với tiêu chí là đạt 70% đánh giá tích cực trở lên) không quá 100 phim, còn từ 75% trở lên thì số lượng phim không quá 50. Do đó có thể thấy The Lost City of Z được giới chuyên môn rất quan tâm.

Dự án của hãng Amazon Studios cũng nhận được đánh giá khả quan từ các trang điện ảnh khác. Trên trang IDMb, bộ phim nhận được điểm số 7,1/10 của hơn 2.600 ý kiến đánh giá từ khán giả đại chúng. Tuy nhiên, nếu phải kể đến một trang có những bài bình luận chuyên sâu hơn cả Rotten Tomatoes thì phải kể đến Metacritic. Trang này chấm bộ phim với số điểm 7,8/10 dựa trên 35 bài đánh giá của giới chuyên môn. Bộ phim hứa hẹn sẽ thổi một luồng gió mới vào dòng phim hành động, phiêu lưu trong năm nay.

Thế Sang