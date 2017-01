Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh hậu trường của bộ phim A Dog’s Purpose được đăng tải lên trang TMZ cho thấy một nhân viên trong đoàn làm phim đã ép buộc một chú chó phải nhảy vào dòng nước đang chảy cuồn cuộn trong tình trạng hoảng sợ và thậm chí suýt chết đuối trên phim trường.



Đoạn video có thời lượng hơn một phút ghi lại giọng nói của một người đàn ông đã cười đùa trong khi chứng kiến người huấn luyện đang cố gắng thuyết phục chú chó nhảy xuống hồ nước sùng sục bọt khí. Tuy nhiên, vì quá hoảng sợ nên “diễn viên bất đắc dĩ” này đã vùng vằng và tìm cách tránh thoái khỏi sự điều khiển của nhân viên. Cuối cùng, chú chó vẫn bị đẩy xuống nhưng ngay lập tức chìm nghỉm trong hồ nước.

Ngay sau khi clip này được phát tán trên mạng, tổ chức bảo vệ động vật PETA đã có những động thái mạnh mẽ nhằm yêu cầu cơ quan chức năng tiến hành điều tra vụ việc và kêu gọi khán giả tẩy chay bộ phim này.

“Thật đau lòng khi phải chứng kiến những cảnh quay khủng khiếp này nhưng việc công khai đoạn video này là cần thiết để cảnh tỉnh những người đang làm việc với các loài vật. Nếu có thêm những đoạn video tương tự, chúng càng phải được chia sẻ. Họ có thể hiểu được vụ việc này có tính chất nghiêm trọng chẳng kém gì hình ảnh vú em hành hạ một đứa trẻ”, Lisa Lange, đại diện của PETA cho biết.

Sau khi nhận được đơn khiếu nại của PETA, The American Humane Association Film and Television Unit (gọi tắt là AHA), tổ chức chuyên bảo vệ cho sự an toàn của các loài động vật khi đóng phim hiện đã đình chỉ công tác của người đại diện tổ chức này, vốn được phân công làm việc trên phim trường A Dog’s Purpose để đảm bảo sự an toàn cho các chú chó phục vụ công tác ghi hình. Đồng thời tổ chức này cũng đã thuê một nhân viên điều tra độc lập để làm rõ vụ việc.

Hiện phía đạo diễn Lasse Hallstrom cho biết ngay cả bản thân ông cũng thấy rất phẫn nộ với những chuyện diễn ra trong cảnh quay. Ông chia sẻ vì đoạn phim này khi lên hình chỉ kéo dài một giây nên ông chủ quan cho rằng không cần phải có mặt trên phim trường giám sát cảnh quay này.

Trong khi đó, đại diện nhà sản xuất phim Amblin/Walden Media khẳng định: “Trước khi quay những cảnh dưới nước nguy hiểm, chú chó đã được diễn tập nhiều lần. Tuy nhiên không hiểu đến ngày diễn thật thì chú lại không chịu hợp tác”.

A Dog’s Purpose là bộ phim dựa trên cuốn sách cùng tên của nhà văn W. Bruce Cameron, kể về cuộc đời của chú chó Bailey. Cuộc sống của chú có nhiều khác biệt khi qua tay những người chủ khác nhau. Tuy nhiên người mà Bailey gắn bó nhất chính là cậu bé Ethan. Dù trải qua nhiều người nuôi dưỡng, Bailey vẫn tìm đường quay về với người chủ đầu tiên này.

Bộ phim có sự tham gia diễn xuất của những diễn viên như Dennis Quaid, Peggy Lipton và Britt Robertson cùng giọng lồng tiếng của nam diễn viên Josh Gad vào vai chú chó Bailey. Bộ phim dự kiến ra mắt vào giữa năm 2017.

Thiên Minh