Hiếm có một phim hành động nào được lòng hầu hết giới chuyên môn ngay từ lần đầu ra mắt như Baby Driver (tựa Việt: Quái xế Baby). “Đứa con cưng” này đã được thai nghén bởi đạo diễn Edgar Wright trên 20 năm trời, cũng như đánh một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của ông.

Edgar Wright lên những ý tưởng đầu tiên cho bộ phim từ năm 1994. Tuy nhiên, đến 9 năm sau, khi đạo diễn cho MV ca nhạc mang tên Blue Song của nhóm nhạc Mint Royale, ông mới rục rịch phát thảo lại một lần nữa nội dung phim. Quái xế Baby theo chân một chàng đẹp trai với gương mặt búng ra sữa có tên là Baby (Ansel Elgort thủ vai). Là một tay lái lụa trên đường phố, anh chàng thực hiện những phi vụ trộm cắp ngân hàng trót lọt cùng với đồng bọn dưới sự chỉ đạo của tên trùm Doc (Kevin Spacey đóng).

Một ngày nọ, “quái xế” đem lòng yêu một cô gái phục vụ quán cà phê tên là Deborah (Lily James đóng). Bi kịch của Baby cũng từ đó mà ra. Tình yêu giữa họ luôn bị đe dọa bởi vấn đề tiền bạc và thù hận. Baby một mặt phải làm tròn những trách nhiệm trong những phi vụ, một mặt muốn bảo vệ người yêu tránh xa khỏi thế giới ngầm đầy hiểm ác. Mặc dù đây là một vai diễn khá nặng ký nhưng Ansel Elgort đã thể hiện khá tròn vai. Có lẽ, một phần cũng nhờ kinh nghiệm diễn xuất từ những tác phẩm trước đó như Carrie (2013), Divergent (2014) hay The Fault in Our Stars (2014).

Kịch bản là một trong những yếu tố góp phần làm nên thành công của bộ phim. Điểm thành công rất lớn của Edgar Wright khi viết kịch bản là ông tối thiểu hóa số lượng nhân vật đồng thời luôn dồn họ vào những tình huống cam go.

Edgar Wright là đạo diễn có tiếng ở Hollywood. Ông từng khẳng định tài năng của mình qua các phim như Shaun Of The Dead (2004), Hot Fuzz (2007) hay Ant-Man (2015). Với lối kể chuyện footage (theo dấu nhân vật) trong phim mới này, ông khiến người xem phải choáng ngợp bởi những màn rượt đuổi, giết chóc máu me giữa các nhân vật. Thậm chí, chính bản thân Edgar Wright, trong những cảnh quay kịch tính, đã đích thân ngồi bên cạnh nam diễn viên Ansel Elgort để chỉ đạo. Ông muốn diễn viên hết mình với vai diễn, những cảnh quay chân thực hơn khi không sử dụng yếu tố CGI như nhiều phim đua xe khác.

Nhịp phim được dẫn dắt bởi yếu tố âm nhạc đầy cảm xúc. Chất rock sôi động len lỏi vào từng khung hình, hành động, cử chỉ của nhân vật. Từ rock cổ điển của thập niên 70 như Queen, Golden Earring cho đến Beck, Brubeck, Barry White và Beach Boys đã cho thấy “gu” âm nhạc đa dạng của Edgar Wright. Với thời lượng gần 2 tiếng đồng hồ, Quái xế Baby khiến khán giả đắm chìm trong âm nhạc và những pha hành động chân thực.



Bên cạnh Ansel Elgort, Kevin Spacey cũng góp một vai đáng nhớ trong phim. Nam diễn viên từng đoạt giải Oscar trong sự nghiệp tuy đã có tuổi nhưng ông vẫn hết sức phong độ khi vào vai ôm trùm Doc, điềm tĩnh, lý trí và sắc lạnh. Còn nam diễn viên da màu Jamie Foxx (xuất hiện trong phim Django Unchained của đạo diễn Quentin Tarantino) đảm nhận một vai gần như “ám” vào từng khung hình mỗi lần xuất hiện, hết sức háo thắng, hung hãn. Giữa những toan tính, bí mật ẩn khuất trong mỗi nhân vật, tình yêu nồng đượm của cặp đôi Baby - Deborah khiến khán giả ấm lòng. Xem phim, không ít lần khán giả rơi vào căng thẳng khi Deborah bị “đồng nghiệp” của Baby có ý định giết chết. Và cũng không ít lần ngay cả tính mạng của “quái xế” cũng rơi vào nguy hiểm chỉ vì tìm cách cứu lấy bạn gái.

Quái xế Baby là bộ phim ngay từ đầu được giới chuyên môn cùng khán giả chấm với điểm số tuyệt đối 100% trên trang Rotten Tomatoes, sau đó tụt xuống còn 97% tính đến hiện tại. Trước đó, bộ phim kinh dị về vấn đề phân biệt chủng tộc Get Out của đạo diễn Jordan Peele cũng từng được chấm 100%, hiện còn 99%. Đây là hai phim rất được lòng giới chuyên môn tính đến giữa năm nay. Trên IMDb, Quái xế Baby được chấm với điểm số 8,6/10 từ hơn 11.000 ý kiến của khán giả. Còn trên trang Metascore, phim được chấm 8,5/10.

Trong những bài dự đoán sớm về giải Oscar lần thứ 90 sắp tới mà tờ Variety công bố, không nghi ngờ gì khi Quái xế Baby có mặt trong danh sách. Rất có thể, bộ phim sẽ là một trong những đối thủ nặng ký ở hạng mục Phim xuất sắc nhất năm. Nhà phê bình Richard Roeper viết trên tờ Chicago Sun-Times: “Bộ phim Quái xế Baby của Edgar Wright là một trong những phim đua xe gây hồi hộp thú vị nhất năm nay và trong vòng mười năm trở lại đây”. Dù nói gì chăng nữa, Quái xế Baby vẫn là tác phẩm nhất định phải xem trong hè.

Phim hiện đang chiếu trên toàn quốc.



Thế Sang