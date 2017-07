Vũ Thảo My tham gia The Voice khi vẫn còn đang học lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định). Gián đoạn một năm học theo đuổi cuộc thi, sau khi đăng quang, học trò của Đàm Vĩnh Hưng quyết định chuyển vào TP.HCM và học tiếp cấp ba ở Trường THPT Lê Quý Đôn.

Nhắc đến giai đoạn này, Vũ Thảo My tâm sự cô đang lâng lâng, tự hào với niềm vui đăng quang thì vào học ở Sài thành, dường như không ai quan tâm đến một tân quán quân The Voice như mình. "Tôi vừa có quãng thời gian tự do, bay nhảy với đam mê, nay phải vào môi trường gò bó, khá nghiêm với các quy định không son môi, không sơn móng tay, không vẽ chì mắt và nhuộm tóc..., tôi như bị hụt hẫng và stress. Không có "đặc quyền" nào được làm đẹp, tôi kém tự tin hẳn. Đi sự kiện gì cũng "trốn" thảm đỏ. Hôm sau báo lên tôi chẳng có tấm hình nào, chẳng ai nhớ tôi đã đến sự kiện đó", nữ ca sĩ sinh năm 1997 tâm sự.

"Cuối cùng, tôi quyết định tập trung cho việc học và tạm gác lại giấc mơ âm nhạc. Đi học, hầu như tôi không đi diễn và không cho ra đời bất kỳ ca khúc nào, nhìn mọi người đi diễn, tôi nhớ sân khấu nhưng cũng đành chịu để cố gắng hoàn thành việc học", Vũ Thảo My chia sẻ lý do ít xuất hiện trong làng giải trí suốt thời gian dài.

Sau khi hoàn thành việc học, với khát khao chinh phục giấc mơ âm nhạc còn dang dở cùng với sự hỗ trợ của nhạc sĩ Phương Uyên, Vũ Thảo My quyết định quay trở lại showbiz với một ca khúc Call you an angle. Đây là một ca khúc đậm chất ballad, tự sự được nhạc sĩ Phương Uyên “đo ni đóng giày” phù hợp với chất giọng nội lực, da diết của quán quân The voice mùa thứ hai.

Chỉ vài ngày sau khi giới thiệu, bản audio của ca khúc nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả và giới chuyên môn. Thừa thắng xông lên, Vũ Thảo My quyết định thực hiện MV cho ca khúc này, đánh dấu sự trở lại sau hai năm vắng bóng. MV Call you an angle cũng đánh dấu một bước đột phá mới trong hình ảnh của Vũ Thảo My khi giảm từ 54kg xuống còn 44kg chỉ trong một tháng.

Đến chung vui cùng Vũ Thảo My chiều 5.7 còn có bố mẹ, nhạc sĩ Phương Uyên, bạn bè thân thiết, Thiều Bảo Trang, Phương Ly...

Thùy Linh