Vũ Thảo My sinh năm 1997 tại thành phố Nam Định. Đăng quang Giọng hát Việt 2013 khi đang là học sinh lớp 10 Trường PTTH chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định, Vũ Thảo My tập trung hoàn thành việc học tại trường và im ắng suốt thời gian qua.

Sau khi ra trường, nữ ca sĩ 19 tuổi mong muốn khán giả đón nhận hình ảnh trưởng thành và mới mẻ của mình. Sản phẩm đánh dấu sự “lột xác” của quán quân The Voice 2013 là MV Đến bên em kết hợp cùng bạn thân - nữ ca sĩ hải ngoại Lan Vy.

Là bạn thân của nhau từ rất lâu nên Vũ Thảo My và Lan Vy quyết định thực hiện chung một sản phẩm để kỷ niệm sự trưởng thành trong âm nhạc và hình ảnh. Với gương mặt xinh đẹp, giọng hát nội lực và phong cách cá tính, Lan Vy khá đắt show tại khu vực Bắc Mỹ và châu Âu.

Nói về sự trở lại này, Vũ Khởi My tâm sự: "Vắng bóng khá lâu, My chấp nhận mình sẽ đi chậm hơn một bước. Nhiều lúc cũng tủi thân khi nghĩ đến việc phải làm lại từ đầu và khán giả sẽ quên mình, nhưng My vẫn thường xuyên nhận được những tin nhắn động viên và hỏi thăm của các khán giả. Điều này đã giúp My có thêm niềm tin và động lực cho lần trở lại này”.

Đến bên em là một sáng tác của Dương Khắc Linh với phần lời do Vũ Thảo My chấp bút, mang màu sắc hoàn toàn khác so với những sản phẩm trước đây của cô. Cả hai cũng đã chọn phong cách nổi loạn để phù hợp với giai điệu trẻ trung, sôi động những ngày cuối năm. Ca khúc hiện đã được ra mắt trên kênh YouTube của học trò Đàm Vĩnh Hưng.

Anh Tài

Ảnh: Nhân vật cung cấp