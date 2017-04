Ngày 14.4, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình đã có công văn gửi Bộ VH-TT-DL, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và nhiều đơn vị liên quan về kết quả thẩm định phương án địa điểm tổ chức phần thi trang phục các dân tộc trong cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2017.

Theo đó, sau khi nghiên cứu, xem xét kế hoạch tổ chức, Sở Du lịch Quảng Bình đánh giá: Mặc dù phương án tổ chức thi tại động Thiên Đường có sự khác biệt cao, tạo nên sức quảng bá lớn; Việc tổ chức chương trình có thể thực hiện được mà không ảnh hưởng đến cảnh quan hang động. Không có tác động bất thường nào so với hoạt động tham quan bình thường của khách du lịch... Tuy nhiên, việc tổ chức tại khu vực động Thiên Đường gặp những khó khăn, hạn chế: số lượng người trực tiếp xem quá ít so với nhu cầu của khách du lịch; công tác đảm bảo cho cuộc thi gặp nhiều khó khăn, trở ngại do điều kiện tổ chức trong hang động. Đặc biệt là vấn đề thời tiết, khí hậu thời điểm thi từ ngày 8 - 13.10 có những yếu tố ảnh hưởng lớn như rơi vào mùa mưa lũ với đặc điểm lũ lên nhanh, cường suất lớn, có thể tạo lũ ống hoặc lũ kép ở khu vực động; quãng đường từ TP.Đồng Hới lên cũng phải qua nhiều điểm ngập lụt. Vì thế, Sở khẳng định phương án tổ chức tại động Thiên Đường là không đảm bảo an toàn và tính chuyên nghiệp cho cuộc thi.





Trương Quang Nam