Trong tập 3 Tuyệt đỉnh song ca phát sóng tối 26.9, có tổng cộng 9 cặp thí sinh dự thi thì hai huấn luyện viên Quang Lê - Hoài An có 8 lần gạt cần chọn nhưng đa số đều thua cuộc. Hơn thế nữa, Quang Lê tiếp tục trở thành “đối tượng” bị chọc quê, sau khi bị Mr. Đàm chê ngoại hình ở các tập trước thì lần này đến lượt Cẩm Ly “mỉa mai” ngoại hình của anh.

Cụ thể, cặp thí sinh Ngọc Lan - Thành Tuấn với ca khúc Vết mưa đầy cảm xúc đã nhận được sự lựa chọn của cả ba cặp huấn luyện viên. Điểm chưa hoàn thiện duy nhất được các huấn luyện viên góp ý là nên hạn chế quay mặt thẳng vào nhau, thay vào đó có thể đứng góc 45 độ hoặc đứng chếch để khán giả thấy được mặt.

Đang nhận xét về thí sinh, các nghệ sĩ bất ngờ quay sự chú ý về… Quang Lê. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ''chọc'' đồng nghiệp: “Còn một người nữa, quay hướng nào cũng như nhau. Nói em đó Quang Lê”. Chị Tư Cẩm Ly cũng hùa theo Mr. Đàm, “mỉa mai” ngoại hình giọng ca Đập vỡ cây đàn rằng: “Không dễ gì có một người nào mà có 3 vòng bằng nhau”.

Là người đầu tiên gạt cần chọn thí sinh, nên hơn ai hết ca sĩ Quang Lê rất mong muốn sở hữu cặp song ca Ngọc Lan - Thành Tuấn. Nam ca sĩ không ngại “dằn mặt” thí sinh rằng: “Ai cũng thích em, nhưng em đừng có qua cầu rút ván nha. Dù sao đi nữa anh bấm đầu tiên. Nhớ cái người nào bấm, ăn quả nhớ kẻ trồng cây nha. Anh đã rải đường cho em đi đó, em không có lệch đường được. Còn có lệch lắm thì chỉ qua đường này thôi, đi xa quá kỳ lắm”. Cuối cùng, cặp thí sinh xin phép Quang Lê cho “đi lệch một chút” về đội của Cẩm Ly - Minh Vy.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên Quang Lê - Hoài An để mất thí sinh vào đội khác. Ngay từ những tiết mục đầu tiên, cặp huấn luyện viên này đã gặp phải “số nhọ” trong cuộc chiến "giành gà".

Ở cặp song ca Ngọc Hiếu - Uyên Thi, dù hai thí sinh này hát một ca khúc của nhạc sĩ Hoài An, nhưng lại chọn về đội của Đàm Vĩnh Hưng. Tiếp đó, Quang Lê cũng tham gia “tranh giành” thí sinh Khánh Huế - Mỹ Hoa nhưng một lần nữa không qua được Mr. Đàm.

Ở cặp song ca khác, Việt Trang - Khánh Đan dù rất hâm mộ Quang Lê nhưng lại về đội của chị Tư Cẩm Ly. Cặp đôi thí sinh Thanh Hùng - Thanh Sơn cũng chọn về đội của vợ chồng Cẩm Ly.

May mắn chỉ đến với hai huấn luyện viên Quang Lê - Hoài An ở cuối đêm thi, khi cặp song ca Kim Dung - Hoàng An với ca khúc dự thi Họa mi hót trong mưa đã chọn về đội này, thay vì đến với Cẩm Ly - Minh Vy. Ngoài ra, Quang Lê - Hoài An cũng có thêm hai cặp thí sinh Hy Nóc - Thiên Dzũ và Anh Hùng - Xuân Hiền.

Trước đó, ở tập hai, cặp huấn luyện viên Quang Lê - Hoài An cũng liên tiếp thất bại trong việc chiêu dụ thí sinh và chỉ “thu nạp” được một cặp học trò duy nhất. Sau ba tập phát sóng, các đội của Đàm Vĩnh Hưng - Vũ Quốc Việt và Cẩm Ly - Minh Vy đã dần hoàn thiện đội hình với mỗi đội có trong tay 8 cặp thí sinh. Còn đội của Quang Lê - Hoài An hiện có trong tay 6 cặp thí sinh.

Thùy Linh

Ảnh: Triều Sumo