Suboi thừa nhận cô là cái tên “chìm nhất” trong làng giải trí Việt, nhưng những gì mà rapper 9X làm được như lọt vào danh sách 30 gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật của Forbes Việt Nam, gặp gỡ và giao lưu với Tổng thống Barack Obama, là một trong những gương mặt đại diện cho bộ sưu tập quốc tế của Kenzo x H&M, tự mình khám phá hang Sơn Đoòng… là những điều khiến người đối diện phải thán phục.

Đời nghệ sĩ sống trên sự khen chê

* Quay đi ngoảnh lại, rap Việt rơi rớt lại một vài cái tên nữ. Nhưng để gọi là thành công rực rỡ, người ta nói nhiều đến Suboi. Bạn thấy sao về nhận xét này?

- Rapper Suboi: Đối với khán giả Việt Nam, rap không phải là dòng nhạc thịnh hành và được ưa chuộng. Những rapper, đặc biệt là rapper nữ càng ít có cơ hội để khẳng định chỗ đứng của mình. Tôi phải nỗ lực gấp nhiều lần cho niềm đam mê bởi khi tôi bắt đầu sự nghiệp của mình, không ai thực sự biết "rap" là gì.

Ngay cả bố mẹ tôi, phải mất 7 năm để ba mẹ ngồi đây nghe Suboi rap. Người ta thường sợ những gì họ không hiểu, ba mẹ tôi cũng vậy. Lúc tôi hát là hát với ban nhạc rock, một khi lên sân khấu là sống hết mình. Ba mẹ thấy con lên sân khấu giật giật, lắc lắc, rồi hỏi nhau sao nó giống phê thuốc quá! Thật sự ba mẹ không hiểu đó là âm nhạc, khi tình cảm con người ta dành cho âm nhạc nhiều quá mới thành ra như vậy. Hành trình 7 năm qua là để ba mẹ cảm nhận và chấp nhận con đường của tôi.

* Cũng là âm nhạc, nhưng vì sao lại là rapper hip hop mà không phải là dòng nhạc nào dễ dàng và dịu dàng hơn? Hay là vì tính toán của bạn là của hiếm dễ thành của quý?

- Tôi là người sống nội tâm, khó chia sẻ nên đôi lúc không giải thích mình được. Rap hay hip hop là cách mà tôi trò chuyện với mọi người cũng như trò chuyện với những người trẻ như tôi, một cách gần gũi hơn. Hip hop với tôi là cách sống, là cách mình nghĩ và mình làm, chứ không phải là cái để khoe, tự mãn với những người chưa biết về rap.

Nghệ sĩ mình mỗi ngày luôn đối mặt với dư luận, được khen thì như trên mây, người ta chê thì dễ tự ti kiểu như mình không là cái gì hết. Nghệ sĩ rất tội nghiệp bởi cuộc đời phải sống trên sự khen chê. Tôi thì tôi thích làm dòng nhạc của mình thôi, chuyển sang dòng nhạc khác nhiều tiền mà không vui thì tôi không làm. Tôi có nhiều cách để chu toàn cho cuộc sống của mình.

* Ngay cả việc từng là cô giáo dạy kèm tiếng Anh? - Đúng. Tôi từng là cô giáo dạy kèm tiếng Anh cho một luật sư 45 tuổi, một anh thanh niên con nhà giàu, vài em học sinh phổ thông cần vượt vũ môn. Thật ra nghề giáo là để tôi kiếm tiền thôi. Ở tuổi 18, tôi lúc đó đã làm rapper rồi, nhưng không được đi diễn nhiều, không được nhiều người mời show nên phải đi dạy kiếm thêm. Gom gom một tháng tôi cũng có 7 triệu đồng, một số tiền không nhỏ ở độ tuổi của mình.

* Hiện tại khi đã nổi tiếng, thu nhập có đủ để Suboi đầu tư cho sản phẩm âm nhạc mình muốn chưa?



- Tôi thấy mình vẫn “chìm nhất” showbiz chứ có nổi gì đâu. Tiền nói đủ thì chưa đủ đâu, nhưng nếu dễ quá thì mình cần gì cố gắng nữa đúng không? Tôi vẫn đang tích góp để mua một cái nhà theo ý của mình, một ngôi nhà yên tĩnh với vườn cây. Vì ở ngoài rất ồn ào rồi, tôi muốn có chỗ cho mình đi về với chính mình, để nghỉ ngơi và thư giãn.

Vét sạch túi để đi Sơn Đoòng, tôi thấy xứng đáng

* Được biết bạn là một trong những sao Việt đầu tiên khám phá hang Sơn Đoòng. Vì sao bạn quyến định dấn thân vào hành trình thú vị và chông gai này?

- Hành trình đến Sơn Đoòng đã để lại những dấu ấn khó quên trong cuộc đời tôi. Nhưng điều làm tôi quyết định đi là vì tôi nghe nói rằng họ sẽ làm cáp treo và phá hủy vẻ hoang sơ của nó để làm du lịch. Vì vậy tôi muốn đi trước một bước khi người ta thực hiện điều đó. Tôi đã vét những đồng tiền cuối cùng để dành được tại thời điểm đó để đi Sơn Đoòng. Chuyến đi tốn khoảng 3.000 USD cùng 3 tháng chuẩn bị thể lực.

Thật sự đó là chuyến rock trekking (đi bộ đường dài trên đá) để đến thế giới cách biệt với bên ngoài. Đi để thấy Việt Nam mình rất đẹp mà không ai biết. Tôi đã "mắt chữ A, miệng chữ O" khi nhìn thấy vẻ đẹp không gì tả được. Sau chuyến chinh phục Sơn Đoòng, tôi càng cảm thấy rằng sống là không chờ đợi, tuổi trẻ phải nên tự đặt mình vào thử thách và học cách vượt qua nó, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy vô cùng xứng đáng. Đó là cột mốc quan trọng nhất của tôi trong thời gian qua, cùng với cuộc gặp gỡ Tổng thống Barack Obama

* Cơ duyên nào đưa bạn đến tham dự cuộc gặp với vị Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ? Cảm giác của bạn lúc đó thế nào?

- Trái với nhiều người cho rằng tôi được mời, tôi đã tự đăng ký tham dự cùng người quản lý Kiwi và nói với ban tổ chức rằng tôi có tên trong danh sách 30 Under 30 của Forbes, tôi có thể vào học hỏi được hay không?

* Và câu trả lời của ông Obama có khiến bạn hài lòng?

- Ông ấy nói rất đúng và điều đó đã cho tôi biết mình đang đứng ở đâu... Tôi đã được ông truyền cảm hứng rất nhiều. Cái gì không làm được trong quá khứ sẽ là động lực để làm được trong tương lai.

* Đối diện với nhà lãnh đạo quyền lực bậc nhất thế giới, làm thế nào để Suboi có sự tự tin như thế?

- Thật sự tôi đã khóc rất nhiều khi Tổng thống chọn tôi cho câu trả lời cuối cùng của mình. Cái clip bạn thấy tôi đọc rap là đã cắt rồi, phải xem clip full mới thấy tôi đã mít ướt thế nào. Được đối thoại với con người quyền lực như thế, tôi không kìm được cảm xúc. Khi về nhà đêm đó tôi cũng rất khó ngủ. Sẵn đây tôi muốn đính chính là lúc nói chuyện với ông, tôi mừng quá đến nỗi quên cả việc giới thiệu tên của mình. Phải đến khi cô bạn Kiwi ở cạnh nhắc “say your name, say your name” thì tôi mới kịp giới thiệu tên sau đoạn rap. Mọi người bảo là tôi biết cách làm cho mình nổi bật với câu "I'm Suboi by the way", nhưng thật sự là tôi quên thôi (cười).

* Ngày 20.1 tới ông Obama sẽ chính thức rời Nhà trắng, bạn có cảm xúc như thế nào trước sự kiện này?

- Tôi chỉ cảm thấy nước Mỹ rất khó hiểu. Nhưng thôi, họ có 4 năm để xem lại quyết định của mình đi đến đâu. Với tôi, được gặp ông Obama là một cột mốc khó quên trong đời. Nếu có cơ hội, tôi muốn được gặp ông thêm một lần nữa.

MC Phan Anh là người truyền cảm hứng cho tôi

* Suboi từng nói rằng: "Đừng bao giờ nghĩ mình là người Việt Nam thì không bằng người nước ngoài", vì sao bạn nghĩ thế?

- Người Việt mình giỏi lắm chứ, đâu có thua kém ai. Tất cả lòng quyết tâm, sự can đảm mọi người đều có như nhau. Tôi đi gặp nhiều người trên thế giới, họ không biết gì nhiều về Việt Nam, tôi phải nói với họ nước tôi không còn chiến tranh nữa, giờ đã rất phát triển rồi. Sài Gòn nơi tôi sống rất dễ thương, dễ hòa nhập, không bon chen, ở New York vậy chứ tôi thấy bon chen hơn nhiều. Ngay cả khi làm người mẫu cho Kenzo x H&M thì tôi vẫn rất tự hào và muốn giới thiệu thời trang Việt Nam ra quốc tế như bộ trang phục tôi mặc ở We Choice Awards 2016. Nó chẳng hề thua kém đâu. Rồi khi tôi hát rap ở sân khấu quốc tế bằng tiếng Việt, họ không hiểu nội dung, chỉ biết nghe âm điệu "lật qua lật lại" nhưng cũng bảo là tiếng Việt Nam nghe rất là hay (cười).

* Nếu có thể truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, bạn mong muốn đưa đi thông điệp gì?

- Cái đầu tiên là các bạn trẻ phải tích lũy kiến thức cho mình. Tôi nói với bản thân rằng đừng nghĩ mình là ngon rồi nên đừng ai giỡn với tôi nha. Bởi lúc tôi nghĩ là mình biết nhiều là thật ra tôi chẳng biết gì hết. Càng học, tôi càng thấy mình nhỏ bé trước kiến thức bao la. "Ếch ngồi đáy giếng", thôi mình đừng làm con ếch ngồi trong giếng, phải đi ra ngoài và tìm hiểu người ta.

Giới trẻ bây giờ giỏi hơn nhiều, có những bạn trẻ sinh năm 2000 mà tôi thấy mình cần phải học hỏi từ những em đó. Chúng tôi cần các em và các em cũng cần chúng tôi. Quan điểm có khác nhau thì cứ mạnh dạn nói ra, không giống nhau cũng chẳng sao cả. Mình có thể chia sẻ và học được rất nhiều, đừng chỉ biết chăm sóc cái tôi của mình. Mình hay chủ quan là mình làm cái gì cũng đúng. Đôi khi nó không đúng mà mình không biết đó, nên đừng có "đi trên dây".

* Còn điều gì mà bạn muốn làm mà chưa làm được?

- Tính nóng nảy. Tôi nóng tính lắm, giờ muốn giảm bớt vì đã mất đi nhiều cơ hội, nhiều tình bạn, mất sự xã giao, ước mơ của mình. Mình đừng mong đợi người ta hiểu mình, mình phải hiểu mình trước cái đã. Tôi rất thích bài hát Vì tôi còn sống của nhạc sĩ Tiên Tiên, nó rất đúng với người trẻ rằng việc gì phải tự làm mình khó khăn đến vậy, sai lầm dạy mình rất nhiều thì cứ sai đi.

* Cảm giác của Suboi thế nào khi được vinh danh Top 10 nhân vật truyền cảm hứng của We Choice Awards 2016?

- Tôi không biết giải thưởng thế nào mới gọi là danh giá nhưng thật sự giải thưởng này rất có ý nghĩa với tôi. Tôi nhớ ai đó từng nói với tôi rằng vì sao những người truyền cảm hứng đều là người ung thư, người khuyết tật, còn mình lành lặn thì không làm được gì? Điều đó thôi thúc tôi phải nỗ lực hết mình với điều đã chọn.

* Suboi đã có người truyền cảm hứng cho mình chưa?

- Anh MC Phan Anh chính là người truyền cảm hứng cho tôi, rằng không phải chỉ thương người bằng trái tim là đủ mà phải vận dụng khối óc, nghĩ đến cách giúp đỡ thiết thực cho người ta. Anh Phan Anh làm được rất nhiều cho mọi người và giúp giới nghệ sĩ lan truyền đi những thông điệp đẹp về cuộc sống.

* Kế hoạch năm 2017 của Suboi là gì?

- Tôi có kế hoạch quay về với âm nhạc. Mình từng thử sức ở điện ảnh qua Siêu trộm, với thời trang với chiến dịch Kenzo x H&M, coi như mình đi thăm "hàng xóm" đã xong, giờ phải quay về với âm nhạc thôi. Suboi sẽ viết nhiều hơn tình yêu trong thời gian tới.

* Xin cám ơn Suboi!

Suboi (tên thật: Hàng Lâm Trang Anh), sinh năm 1990 tại TP.HCM. Ở tuổi 27, Suboi nắm giữ nhiều kỷ lục như: - Được xem là nữ rapper đầu tiên cũng là ''Nữ hoàng nhạc hip-hop'' tại Việt Nam. - Là một trong những sao Việt đầu tiên khám phá hang Sơn Đoòng. - Được nhiều trang báo nổi tiếng như The Guardian, The Fader, Dazed and Confused Magazine, MILK Media... công nhận về tài năng. - Năm 2015: Là ca sĩ Việt Nam đầu tiên biểu diễn tại Lễ hội âm nhạc và nghệ sĩ Southwest Music Conference and Festival (SXSW) quy tụ hầu hết các nhà sản xuất, nghệ sĩ độc lập từ khắp nơi trên thế giới. Cô cũng có cơ hội gặp gỡ Missy Elliott - nữ rapper nổi tiếng nhất thế giới. - Tháng 5.2016: Là nghệ sĩ Việt duy nhất đặt câu hỏi và rap trước Tổng thống Mỹ Barack Obama. - Tháng 9.2016: Trở thành nghệ sĩ Việt đầu tiên làm gương mặt đại diện cho chiến dịch Kenzo x H&M. - Tháng 10.2016: Ngồi trên hàng ghế ''front row'' danh giá của sự kiện thời trang Kenzo x H&M. - Tháng 1.2017: Xuất hiện trong clip của Nhà Trắng tri ân Tổng thống Barack Obama trước khi ông hết nhiệm kỳ, bên cạnh hàng loạt những ngôi sao, người nổi tiếng khác như: Tom Hanks, Leonardo Dicaprio, Bill và Melinda Gates, Kobe Bryant, Ellen Degeneres, John Legend, Kerry Washington, Samuel Jackson...

