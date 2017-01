Ngày 11.1, một trang tin tức tại Trung Quốc đã khẳng định nam diễn viên chính của bộ phim Goblin (Tình chàng yêu tinh) của kênh truyền hình cáp tvN đang gặp phải tình trạng suy yếu vì làm việc cật lực.



Thông tin đã khiến nhiều người hâm mộ Gong Yoo vô cùng lo lắng bởi hiện Goblin chỉ còn 4 tập nữa là đóng máy. Nhiều người sợ rằng áp lực diễn xuất để có được những tập phim cuối cùng sẽ khiến Gong Yoo mệt mỏi.

Ngay lập tức, Management SOOP, công ty quản lý của tài tử đã chính thức phủ nhận thông tin trên. “Tin tức về tình trạng sức khỏe của Gong Yoo là sai sự thật. Đúng là gần đây, anh ấy khá mệt mỏi khi phải gấp rút quay những tập cuối cùng cho Goblin, tuy nhiên nam diễn viên không gặp phải tình trạng suy kiệt sức khỏe như báo chí đã đưa”, đại diện công ty viết trong thông cáo. Phía Gong Yoo còn cho rằng rất có thể do một số fan người Trung Quốc bày tỏ sự lo lắng về vấn đề sức khỏe của anh trên mạng xã hội và thông tin này đã bị một tờ báo tại đây đưa lại không đúng. Bên cạnh đó, để chứng minh rằng nam diễn viên vẫn khỏe mạnh, đoàn làm phim đã tiết lộ một số ảnh hậu trường cho thấy anh luôn trong trạng thái vui vẻ, thậm chí còn đùa giỡn với các bạn diễn.

Năm 2016 được xem là năm đại thành công của Gong Yoo khi các phim anh tham gia đều đạt được thành công rực rỡ, đặc biệt là tác phẩm điện ảnh Train to Busan và bộ phim truyền hình Goblin.

Trong khi Train to Busan gây được tiếng vang lớn ở thị trường quốc tế khi trình chiếu tại các liên hoan phim, được các hãng phim lớn của châu Âu và Mỹ mua bản quyền làm lại và lập kỷ lục phòng vé tại quê nhà thì Goblin lại là tác phẩm truyền hình được bàn luận nhiều nhất trong tháng cuối năm 2016, đánh bật cả chỉ số truyền thông của Descendants of the sun (Hậu duệ mặt trời) và Legend of the blue sea (Huyền thoại biển xanh).

Thiên Minh