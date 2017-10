Sáng 14.10, các trang tin như Star News, Media Pen và Osen tiết lộ Jennie và Teddy đang trong một mối quan hệ tình cảm lãng mạn bất chấp khoảng cách 17 tuổi giữa họ. Được biết, trong khi nữ ca sĩ sinh năm 1996 thì nhà làm nhạc chủ lực của công ty YG Entertainment đã 39 tuổi. Các trang tin này còn bổ sung là Teddy thường có những “ưu đãi” đặc biệt mỗi khi sản xuất các ca khúc cho Black Pink - nhóm nhạc của Jennie.

Khi tin tức được lan truyền rộng rãi, công ty chủ quản của cả hai là YG Entertainment nhanh chóng lên tiếng: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi nghe tin đồn thế này” và thông báo sẽ kiểm tra thông tin với "gà nhà" của mình.

Đại diện ông lớn YG sau đó đã đưa ra phát ngôn chính thức phủ nhận: “Tin đồn hẹn hò giữa Jennie và Teddy không phải là sự thật. Chúng tôi sẽ dùng hành động pháp lý để chống lại điều không có căn cứ”.

Jennie là thành viên Black Pink có lượng fan khá đông đảo. Cô gây chú ý với chất giọng độc đáo, ngoại hình xinh đẹp và gu thời trang sang trọng. Người đẹp và các chị em chung nhóm dần xây dựng được chỗ đứng vững chắc tại làng nhạc Hàn Quốc khắc nghiệt và đang tấn công các thị trường tiềm năng khác mà chủ lực là tại Nhật Bản.

Trước khi ra mắt trong đội hình Black Pink, Jennie đã nhận được rất nhiều quan tâm khi tham gia đóng MV That XX của G-Dragon cũng như góp giọng trong các ca khúc như Special của Lee Hi, GG Be của Seungri và Black của G-Dragon.

Còn Teddy là nhà sản xuất nhạc tài năng của Kpop và là cựu thành viên của nhóm nhạc 1TYM. Anh "nhúng tay" vào phần lớn các sản phẩm âm nhạc của nghệ sĩ nhà YG và sở hữu hàng loạt bản hit đình đám, trong đó có các ca khúc Playing with Fire, Whistle, BOOMBAYAH và As If It’s Your Last của Black Pink. Về chuyện đời tư, Teddy từng có khoảng thời gian 3 năm mặn nồng với nữ diễn viên Han Ye Seul. Cả hai đường ai nấy đi hồi tháng 10 năm ngoái.

