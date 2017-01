Tại lễ trao giải thưởng của Làn sóng xanh lần thứ 19 diễn ra tối 3.1 tại TP.HCM, Rocker Nguyễn đã bất ngờ nhận giải Gương mặt phát hiện, vượt qua 3 ứng viên nặng ký gồm Lê Thiện Hiếu với Ông bà ta, Minh Như với Who cares và Suni Hạ Linh với Em đã biết.

Theo BTC, giải thưởng này dành cho các gương mặt bước ra từ các cuộc thi âm nhạc hoặc những gương mặt hoàn toàn mới, có thể chưa có sản phẩm âm nhạc, hoặc chưa có bài hát vào top Làn sóng xanh nhưng đã được giới chuyên môn và khán giả chú ý, đánh giá cao. Từ đề cử của khán giả, Hội đồng chuyên môn bình chọn sẽ chọn ra những gương mặt xuất sắc. Đây là giải thưởng âm nhạc quan trọng, từng là bước đệm làm nên tên tuổi của nhiều ca sĩ hàng đầu hiện nay như Phương Thanh, Lam Trường, Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm và các ca sĩ trẻ như Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Bảo Thy… Việc Rocker Nguyễn được trao giải chỉ sau 3 tháng xuất hiện giữa thị trường âm nhạc đầy sôi động và cạnh tranh bằng sản phẩm âm nhạc Quá khứ còn lại gì đã dẫn đến một số ý kiến trái chiều.



Chia sẻ trong hậu trường sau khi nhận giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp ca hát, Rocker Nguyễn cho biết: “Thực sự khi đứng chung bảng xếp hạng với các tên tuổi đồng nghiệp tài năng tôi đã thấy đó là may mắn lắm rồi nhưng hôm nay may mắn lại một lần nữa mỉm cười với tôi để tôi giành được chiến thắng. Tôi hi vọng năm 2017 mình sẽ được ủng hộ nhiều hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa để đáp lại tình cảm của mọi người...".

Khi được hỏi về nghi án mua giải, Rocker Nguyễn cũng thẳng thắn cho biết: "Rocker là tân binh của thị trường nhạc Việt mới được 3 tháng nên thời gian qua mọi hoạt động đều mang tính thử nghiệm và còn phải học hỏi nhiều. Nếu vừa ra mắt mà đã mua giải như lời đồn thì tự tôi làm khó chính mình khi chặng đường sự nghiệp âm nhạc còn quá dài trước mắt. Tôi sẽ không dại gì tính ngắn như vậy”.

Ngát Ngọc