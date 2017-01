Tại các lễ trao giải Quả cầu vàng, các bộ phim hài/nhạc kịch có xu hướng không được chú ý và coi trọng bằng những tác phẩm chính kịch. Tuy nhiên năm nay lại đánh dấu một trường hợp ngoại lệ khi La La Land, tác phẩm nhạc kịch của đạo diễn Damien Chazelle lại trở thành hiện tượng nổi bật nhất của lễ trao giải năm nay khi được đánh giá rất cao ở cả diễn xuất của các diễn viên, tài năng của đạo diễn, kịch bản gốc cho tới phần âm nhạc.



Đúng như dự đoán của giới chuyên môn và phần đông người hâm mộ, vai diễn chàng nghệ sĩ dương cầm hết thời, nuôi mộng mở một hộp đêm để gìn giữ nhạc jazz thuần túy của Ryan Gosling đã mang về cho anh một giải Quả cầu vàng danh giá ở hạng mục Nam diễn viên chính thể loại hài/nhạc kịch được yêu thích nhất.

Thực chất, nhìn vào danh sách đề cử, cửa thắng của Ryan Gosling tại năm nay khá rộng khi trong 4 đối thủ còn lại chỉ có Colin Farrell của The Lobster và Ryan Reynolds của Deapool là có thể làm khó đường đua đến tượng vàng của nam diễn viên 37 tuổi.

Ngay sau đó, hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại hài/nhạc kịch cho phim điện ảnh tại giải Quả cầu vàng 2017 cũng được công bố, không ai khác là ngôi sao Emma Stone.

Ngoài chiếc cúp của Ryan Gosling, Emma Stone, La La Land còn tiếp tục mang về giải Đạo diễn xuất sắc nhất và Kịch bản gốc xuất sắc nhất cho Damien Chazelle, giải Phim hay nhất thể loại hài/nhạc kịch tại giải Quả cầu vàng 2017. Dù đây chỉ mới là bộ phim thứ ba mà nhà làm phim 32 tuổi “cầm trịch” nhưng những gì mà Damien đã phô diễn trong La La Land đã giúp anh vượt qua Kenneth Lonergan (Manchester by the Sea), nhà thiết kế lấn sân đạo diễn Tom Ford (Nocturnal Animals), Barry Jenkins (Moonlight) và Taylor Sheridan (Hell or High Water) để lần đầu tiên ẵm giải Quả cầu vàng.

Bên cạnh đó, La La Land còn nhận thêm hai giải về âm nhạc nữa là Nhạc phim xuất sắc nhất cho ca khúc City of Stars và giải Nhạc nền trong phim xuất sắc nhất.

