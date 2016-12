Tờ Hollywood Reporter cho biết, bản hợp đồng của nam diễn viên Ryan Gosling và đơn vị sản xuất của bộ phim First Man đã được ký kết thành công. Theo đó, anh sẽ đảm nhiệm vai nam chính trong tác phẩm mới của hãng Universal, một bộ phim tiểu sử về Neil Armstrong, nhà du hành vũ trụ đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng.



Thực chất, thông tin vai diễn trong First Man được nhắm cho Ryan Gosling đã rộ lên trên các mặt báo từ cuối năm 2015 nhưng tới tháng 12 năm nay, hai bên mới đi đến được thỏa thuận thống nhất.

Chuyện phim của First Man kể lại sứ mệnh của NASA trong công cuộc đưa người lên vũ trụ, tập trung vào khoảng thời gian những năm 1960. Trọng tâm của tác phẩm sẽ tái hiện lại sự kiện lịch sử vào ngày 20.7.1969, Neil Armstrong nhận nhiệm vụ tham gia chuyến bay Apollo 11 để đi khám phá Mặt trăng, một trong những nhiệm vụ nguy hiểm nhất của nhân loại.

Có một điều thú vị là bộ phim sẽ được chỉ đạo bởi nhà làm phim trẻ Damien Chazelle. Trước đó, Damien đã gây được tiếng vang với tác phẩm nhạc kịch La La Land, cũng là một bộ phim có sự tham gia diễn xuất của Ryan Gosling. Nhiều người hi vọng, với sự hợp tác ăn ý của cặp đôi diễn viên-đạo diễn tài năng, First Man sẽ là một trong những bộ phim tiểu sử gây chú ý trong thời gian sắp tới.

Phim được chuyển thể từ cuốc sách First Man: A Life of Neil A. Armstrong của nhà văn James Hansen và do Josh Singer viết kịch bản. Josh Singer chính là đồng biên kịch của Spotlight, bộ phim vừa đạt giải Phim xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar tổ chức đầu năm nay.

Theo kế hoạch, First Man sẽ được ghi hình vào năm sau.

Thiên Minh