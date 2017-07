Apink, Twice và BTS đều là các nhóm nghệ sĩ rất được yêu mến tại Hàn Quốc. Vừa qua, họ đã nhận những lời đe dọa đáng sợ từ người lạ mặt qua điện thoại và mạng xã hội. Tình trạng này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự an toàn của loạt sao xứ kim chi.



Theo các nhà nghiên cứu văn hóa Hàn Quốc, phần lớn lời đe dọa được thực hiện khi thủ phạm nóng giận, xuất phát từ sự ghen tuông bất thường khi nghệ sĩ đang hẹn hò hoặc công khai “để ý” đến người khác. Điều này có thể gây ra cơn thịnh nộ đáng kinh ngạc, mà kết quả là những bức thư đe dọa trên các diễn đàn hay thậm chí là qua cả điện thoại.

Chuyên gia văn hóa Kim Sung Soo chia sẻ với truyền thông về tình trạng đáng báo động trên: “Khi fan bắt đầu say mê nghệ sĩ mà họ yêu thích và vượt qua ranh giới bình thường hợp lý thì chuyện bỗng biến thành một bước ngoặt lớn. Người hâm mộ sẽ trở nên có tính chiếm hữu như thể họ thật sự có quyền sở hữu người khác vậy. Và vì fan xem thần tượng như thứ mà bản thân sở hữu nên nếu nghệ sĩ làm điều mà họ không muốn, họ sẽ điên cuồng lên”.

Thực chất, việc sao bị đe dọa tính mạng không còn quá xa lạ với ngành giải trí Hàn Quốc. Nhóm Baby VOX nhận thư máu những năm 1990. Vài năm sau, tình hình nghiêm trọng hơn khi một antifan còn định giết thần tượng như trường hợp của Yunho nhóm TVXQ uống phải chai nước có tẩm keo dán sắt hồi năm 2006. Rồi thời đại công nghệ phát triển kéo theo sự chuyển dịch từ thư tay đe dọa, hành động trực tiếp sang trên mạng và điện thoại.

Gần đây nhất, vào ngày 13.6, một cư dân mạng của diễn đàn Ilbe đã đăng tải hình ảnh con dao cùng lời lẽ đe dọa Mina (nhóm Twice). Từ bài viết, nhiều khả năng mọi lời dọa nạt bắt nguồn từ vụ lùm xùm tình cảm giữa nữ ca sĩ cùng một thành viên nhóm nhạc nam GOT7.

Công ty quản lý của cô là JYP Entertainment đã tuyên bố nhờ pháp luật can thiệp thì người này nhanh chóng viết thư tay xin lỗi. Người này cho rằng không ngờ lời đe dọa của mình lại kích động nỗi sợ hãi và gây sốc như vậy.

Vài ngày sau, trong bối cảnh Apink rục rịch trở lại Kpop cùng mini album thứ 6 thì nhóm bất ngờ biết tin mình trở thành đối tượng bị đe dọa chém giết của một người đàn ông bí ẩn. Theo truyền thông xứ Hàn, một người nặc danh gọi điện đến Sở cảnh sát Gangnam thông báo kế hoạch đâm sáu người đẹp.

Thông qua một cuộc phỏng vấn điện thoại với các phương tiện truyền thông, người này thẳng thắn tự nhận mình là fan của nhóm 6 năm qua và đưa ra lời đe dọa lúc giận dữ và không có ý định giết ai cả. Giải thích về hành động quá khích của mình, người này nói cảm thấy rất buồn và bị phản bội. Người này cho rằng chính mình mới là nạn nhân vì đã dành thời gian và tiền bạc để mua sản phẩm của nhóm trong khi họ có quyền tự do hẹn hò với những người đàn ông khác.

Không dừng lại ở đó, ngày 30.6 vừa qua, người này còn gọi đến đài KBS dọa sẽ đánh bom Music Bank - chương trình âm nhạc có nhóm Apink góp giọng. Sau cuộc gọi, cảnh sát thành phố Seoul đã có mặt và di tản mọi người, đồng thời tiến hành rà soát để xác minh tính chính xác của lời đe dọa này cùng sự giúp đỡ của đơn vị xử lý bom nhưng cuối cùng không tìm thấy bom.



Sau Mina, cả nhóm Twice bị rơi vào ''tầm ngắm'' sau loạt quảng bá hình ảnh ở Nhật Bản. Một thành viên trang Ilbe tỏ ra tức giận với nhóm vì liên tục hoạt động ở nước ngoài, thậm chí còn cáo buộc các cô gái bỏ rơi Hàn Quốc và vươn tới đất nước mặt trời mọc vì lòng tham. Người này tuyên bố sẽ đợi tại sân bay với 10 lít axít mang theo. JYP Entertainment đã nhanh chóng trấn an “gà cưng” và người hâm mộ khi tiết lộ đã gửi đơn đến Sở cảnh sát Gangnam nhờ can thiệp và bảo đảm an toàn cho những chủ nhân hit Singal.

Trước Twice, BTS cũng nhận lời đe dọa đáng sợ không kém. Hồi tháng 3 năm nay, một cư dân mạng đã “phán” là có thể bắn chết Jimin trong tiết mục solo Lie của anh tại trung tâm Honda (thành phố Anaheim, Mỹ), nơi diễn ra concert của nhóm. Nhận được tin, ban tổ chức thắt chặt an ninh và may mắn là tour diễn đã kết thúc tốt đẹp.

Ở Hàn Quốc, việc đe dọa giết người sẽ bị xử lý nghiêm. Những người vi phạm có thể bị phạt tù 3 năm và phạt tiền tới 5 triệu won.

Thanh Đào

Ảnh: Instgram NV