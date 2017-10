Tối 1.10, thế giới bàng hoàng khi chứng kiến vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ, diễn ra tại đêm hòa nhạc ngoài trời ở Las Vegas, khiến hơn 59 người thiệt mạng cùng 527 người bị thương. Hung thủ xả súng từ tầng 32 của khách sạn Mandalay Bay đã bị bắt và tự sát ngay sau đó.



Ca sĩ nhạc đồng quê Jason Aldean, người đang trình diễn trên sân khấu lúc thảm kịch diễn ra, vẫn chưa hết bàng hoàng khi chia sẻ với USA Today: "Suốt 24 giờ tôi đã trải qua rất nhiều cảm xúc. Sợ hãi, phẫn nộ, đau đớn, thương xót... Tôi không hiểu sao có kẻ lại muốn lấy mạng nhiều người như vậy" và viết trên Instagram: "Đêm nay còn hơn cả kinh hoàng".

Trên Twitter, hàng loạt ngôi sao như Taylor Swift, Mariah Carey, Celine Dion, Sia, Kate Hudson... gửi lời chia buồn và cầu nguyện cho linh hồn của những nạn nhân xấu số đã thiệt mạng trong vụ khủng bố. Giọng ca Look What You Made Me Do còn lẳng lặng gửi hoa đến sở cảnh sát tại Los Angeles vì những nỗ lực của họ nhằm ngăn chặn thảm kịch đẫm máu.

Trong số đó, Lady Gaga và Julianne Moore là hai ngôi sao có phản ứng mạnh mẽ nhất sau sự kiện kinh hoàng. Giọng ca Bad Romance kêu gọi nhà chức trách nhanh chóng thắt chặt luật kiểm soát súng và không ngần ngại nhắc tên ông Donald Trump cùng phát ngôn viên Nhà Trắng vào dòng tweet của mình. Cô viết thêm rằng: "Máu đang vương trên tay của những người có quyền lập pháp", đồng thời khẳng định: "Khủng bố không phân biệt chủng tộc, giới tính hay tôn giáo". Vào năm 2016, Lady Gaga cùng 180 người nổi tiếng khác đã ký vào thư ngỏ gửi cho Quốc hội Mỹ nhằm phản đối việc cấp phép sử dụng vũ khí bừa bãi.

Nữ diễn viên Julianne Moore thì đặt câu hỏi: "Quốc hội sẽ xử lý việc này ra sao?", không quên kèm dòng hashtag #endgunviolence (chấm dứt bạo lực súng đạn). Những năm gần đây, ngôi sao Still Alice vẫn tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội và là một trong những người sáng lập tổ chức Every Town for Gun Safety.

Ngoài ra, nhiều người nổi tiếng khác như đạo diễn Avengers Joss Whedon, diễn viên Lena Dunham và ca sĩ Ariana Grande... cũng đồng tình rằng "kiểm soát súng là giải pháp duy nhất cho câu hỏi mà chúng ta đang đặt ra".

Mai Anh