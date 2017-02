Theo New York Times, nhiều nghệ sĩ Hollywood đã "đứng ngồi không yên" khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành các sắc lệnh hạn chế tiếp nhận người tị nạn cũng như việc cấp thị thực nhập cảnh cho những người đến từ các nước có đa số dân theo Hồi giáo ở Trung Đông và Bắc Phi, trong đó có Syria, Sudan, Somalia, Iraq, Iran, Libya và Yemen.

Trong một thông cáo đưa ra hôm 29.1, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Mỹ bày tỏ lo ngại rằng đạo diễn Asghar Farhadi cùng dàn diễn viên và đội ngũ làm phim của ông có thể không được phép tới dự lễ trao giải tại thành phố Los Angeles sau khi Tổng thống Donald Trump ban hành sắc lệnh tạm đình chỉ cấp visa cho những người đến từ Iran và sáu quốc gia Hồi giáo khác. Chủ tịch Hội đồng người Mỹ gốc Iran Trita Parsi viết trên Twitter: “Đã xác nhận: Asghar Farhadi của Iran sẽ không được phép vào Mỹ dự lễ trao giải Oscar”.

Ngay sau đó, vị đạo diễn 44 tuổi đã chia sẻ trên tờ New York Times rằng ông sẽ không đến dự như một cách phản đối chính sách của ông Trump. “Tôi xin bày tỏ sự lên án của mình về các điều kiện bất công dành cho đồng bào tôi và công dân của sáu quốc gia khác đang cố gắng nhập cảnh hợp pháp vào Mỹ và hi vọng rằng tình hình hiện tại sẽ không làm phát sinh thêm mâu thuẫn giữa các quốc gia”, đạo diễn The Salesman cho hay.

Nữ diễn viên Iran Taraneh Alidoosti đóng trong phim The Salesman cũng viết trên Twitter rằng cô sẽ tẩy chay lễ trao giải Oscar cho dù có được phép dự hay không, để phản đối những chính sách di trú của ông Trump mà cô gọi là “kỳ thị chủng tộc”.

Ngay sau đó, hàng loạt diễn viên như Mark Ruffalo, Kumail Nanjiani, Michael Moore, Kal Penn... cũng lên tiếng chống lại lệnh cấm nhập cảnh gây tranh cãi của ông Donald Trump.

"Là một người sinh ra tại Pakistan, tôi có thể nói với bạn rằng việc đi vào Mỹ là rất khó khăn", diễn viên Kumail Nanjiani viết trên trang cá nhân.

Ngôi sao nhận đề cử Oscar hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn trong Spotlight Mark Ruffalo cũng chia sẻ hình ảnh những người biểu tình tụ tập tại sân bay J.F. Kennedy với lời nhắn: "Đây là ngày mà nền âm nhạc bị kết liễu". Jennifer Lawrence thì "cầu nguyện cho sự tỉnh táo và tình thương quay trở lại Nhà Trắng".

Không chỉ giới diễn viên mà các ca sĩ cũng thể hiện sự phản ứng mạnh mẽ. Jennifer Lopez viết trên Instagram: "Thành thật mà nói tôi cảm thấy như chúng tôi đang ở trong một cơn ác mộng ngay bây giờ! Trong một quốc gia được thành lập bởi người nhập cư, làm thế nào mà người nhập cư trở thành một từ xấu?". Ca sĩ Rihanna đã tweet trên trang cá nhân: "Mỹ đang bị phá hoại ngay trước mắt chúng ta!”.

Alyssa Milano, Ellen DeGeneres, J.K. Rowling, Miley Cyrus, Julianne Moore, Kerry Washington, Olivia Wilde, Jessica Chastain, Nicki Minaj, Cher… là những ngôi sao mạnh mẽ ủng hộ người nhập cư bằng các thông điệp khác nhau trên trang cá nhân. Kim Kardashian còn chia sẻ bảng phân tích cho thấy những quốc gia nằm trong chính sách giới hạn của ông Trump thậm chí còn ít gây nguy hại đến tính mạng người Mỹ đến 1.000 lần so với chính người Mỹ tự gây ra.

Tuy nhiên cũng có nghệ sĩ bày tỏ sự ủng hộ dành cho tân thổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Trên New York Daily News, nam diễn viên Matthew McConaughey nói rằng nước Mỹ cần phải “bắt tay” với ông Donald Trump. "Họ không có một sự lựa chọn khác bây giờ. Ông ấy là tổng thống của chúng ta. Giờ là thời gian để chúng ta chấp nhận và bắt tay với thực tế này, mọi góp ý mang tính xây dựng. Bởi vì ông ấy làm tổng thống ít nhất trong bốn năm tới", ngôi sao True Detective khuyến khích fan chấp nhận tổng thống mới, mặc dù có những sự khác biệt. Nam diễn viên Ashton Kutcher thì có ý kiến khác một chút: "Là một người Mỹ tôi tôn trọng Tổng thống của tôi, nhưng tôi không tôn trọng chính sách này".

Với những biểu hiện "nổi loạn" của các sao lại Lễ trao giải điện ảnh thường niên Screen Actors Guild Awards (SAG - giải thưởng của Hiệp hội Diễn viên Điện ảnh Hollywood) cuối tháng 1 vừa qua, nhiều người tin rằng Lễ trao giải Grammy và Oscar đang đến gần sẽ mang nhiều màu sắc chính trị.