Đúng 4 năm kể từ ngày Cory Monteith ra đi, người yêu trên màn ảnh lẫn ngoài đời của anh - Lea Michele đã chia sẻ trên Instagram hình ảnh hai người chụp chung khi xưa cùng lời nhắn gửi: “4 năm rồi mà như mới hôm qua. Yêu anh nhiều hơn, C (viết tắt của tên Cory Monteith)".

Người đẹp từng chia sẻ những dòng trạng thái tương tự vào các năm trước, mỗi khi đến ngày mất của bạn trai. Vào năm đầu tiên, cô thể hiện tình cảm trên Twitter: “Mọi người nhớ nụ cười của anh mỗi ngày, sẽ luôn yêu anh và nhớ anh”. Có vẻ Lea Michele vẫn chưa thể quên bạn trai cũ và tự an ủi: “Em biết anh hằng ngày vẫn luôn dõi theo em và mỉm cười mà”…

Không những thế, giọng ca 31 tuổi còn có đến ba hình xăm để tưởng nhớ về người yêu đã rời xa cô mãi mãi. Trên số báo tháng 9 của Women’s Health năm ngoái, nữ diễn viên - ca sĩ bật mí ý nghĩa các hình xăm của mình, gồm hình số 5 - con số trên chiếc áo bóng bầu dục của Finn Hudson (nhân vật mà Cory Monteith đóng trong bốn mùa phim Glee), cái tên Finn và dòng chữ If you say so - bài hát mà cô viết về anh.

Cory Monteith và Lea Michele gặp nhau trên phim trường và bắt đầu hẹn hò tháng 11.2011. Ngày 13.7.2013, Cory Monteith được tìm thấy qua đời ở khách sạn Fairmont Pacific tại Vancouver (Canada). Theo các nhà chức trách, nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh là do quá liều heroin và rượu. Ngôi sao quá cố vốn có tiền sử nghiện ma túy. Anh từng tiết lộ mình đã phải đi cai nghiện lần đầu vào năm 19 tuổi.

Thanh Đào