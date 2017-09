Ngày 21.9, tờ Daily Mail tung ra loạt ảnh phim trường của một dự án điện ảnh chưa tiết lộ tên do đạo diễn Woody Allen “cầm trịch”. Đóng vai chính trong phim này là ngôi sao ca nhạc Selena Gomez và Timothee Chalamet, nam diễn viên gây ấn tượng trong bộ phim Call me by your name thời gian gần đây.



Cả hai đã có màn “khóa môi” mãnh liệt trên một chiếc xe hơi trên đường phố tấp nập người tại khu vực Manhattan, New York, Mỹ. Nữ diễn viên có vẻ rất hài lòng với cảnh quay này.

Những hình ảnh trên xuất hiện chỉ chưa đầy một tuần kể từ khi Selena Gomez đăng tải thông tin cô vừa trải qua ca ghép thận để điều trị biến chứng của căn bệnh Lupus ban đỏ. Dù thần sắc tươi tắn, khỏe mạnh nhưng điều này cũng khiến không ít fan lo lắng cho rằng vẫn còn quá sớm để Selena quay trở lại với công việc. Một số người khuyên nữ diễn viên nên tập trung nghỉ ngơi trong khoảng vài tháng hoặc một năm nữa để lấy lại sức khỏe rồi mới tính đến chuyện tiếp tục làm nghệ thuật.

Những ngày gần đây, câu chuyện ghép thận của Selena Gomez được xem như là sự kiện gây ra "chấn động" nhỏ trong làng giải trí và được báo chí quốc tế nhắc đến như biểu tượng của tình bạn sâu sắc trong giới nghệ sĩ. Theo đó, người hiến thận cho Selena là Francia Raisa, nữ diễn viên người Mỹ và cũng là bạn thân của cô.

“Không có từ ngữ nào có thể mô tả sự biết ơn của tôi với Francia Raisa. Cô ấy đã tặng cho tôi món quà vô giá. Yêu bạn rất nhiều", nữ ca sĩ tri ân người bạn mình trên Instagram kèm theo bức ảnh cả hai đang nằm trên giường bệnh, nhìn nhau tình cảm.

Cũng vì ca phẫu thuật quan trọng này, cô hầu như “lặn” mất tăm sau khi phát hành đĩa đơn It ain't me vào tháng ba. Cho tới khi đăng tải bài viết nói trên, nữ ca sĩ mới đập tan mọi tin đồn về việc cô bị trầm cảm.

Thiên Minh