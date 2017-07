Cuối tháng 10 năm nay, Song Joong Ki và Song Hye Kyo sẽ chính thức nên duyên vợ chồng trong một hôn lễ được cả công chúng Hàn Quốc lẫn người hâm mộ nhiều nơi trên thế giới chờ đón. Tuy nhiên, đó là chuyện của gần 3 tháng nữa, còn giờ đây, cặp đôi vẫn tiếp tục bận rộn với công việc diễn xuất của mình.

Được biết, song song với hoạt động quảng bá bộ phim điện ảnh Đảo địa ngục chuẩn bị ra rạp vào cuối tháng 7, nam diễn viên còn đang cân nhắc dự án Kingdom được Netflix đầu tư.

Công ty quản lý của anh là Blossom Entertainment cho biết: “Song Joong Ki gần đây mới nhận lời đề nghị tham gia phim Kingdom, nhưng anh ấy chưa quyết định có nhận hay không”.

Người hâm mộ rất mong mỏi chàng đại úy Yoo của Hậu duệ mặt trời góp mặt trong Kingdom, bởi tác phẩm sở hữu cốt truyện được đánh giá là cực kỳ hấp dẫn, khi kết hợp giữa bối cảnh triều đại Joseon với yếu tố xác sống mang hơi hướng hiện đại. Bộ phim do biên kịch Kim Eun Hee chấp bút. Cô là người đứng sau thành công của loạt phim truyền hình Signal, Ghost, Sign… Đạo diễn lừng danh Kim Sung Hoon nổi tiếng với Tunnel sẽ cầm trịch dự án. Phim dài 8 tập và dự kiến sẽ bước vào khâu sản xuất vào nửa cuối năm 2017.

Giống như chồng sắp cưới, Song Hye Kyo cũng đang cân nhắc phim mới. Tác phẩm mang tên Go back home mà người đẹp 35 tuổi đang xem xét là bộ phim về thời kỳ Hàn Quốc bị Nhật Bản chiếm đóng. Đây được cho là khoảnh khắc lịch sử đen tối nhất của xứ kim chi.

Nếu nhận lời, sao phim Gió mùa đông năm ấy sẽ hóa thân thành một phụ nữ bị lừa phải phục vụ tình dục cho binh lính Nhật Bản. Ngoài Song Hye Kyo, Go back home còn nhắm đến nữ diễn viên Go Hyun Jung. Nếu đồng ý tham gia, cả hai minh tinh hàng đầu xứ kim sẽ vào vai hai chị em và đây cũng có thể là tác phẩm đánh dấu sự quay lại màn ảnh rộng của Á hậu Hàn Quốc 1989 sau My brilliant life (2014).

Go back home vẫn còn đang trong khâu lập kế hoạch nhưng đoàn làm phim hi vọng sẽ sớm khởi quay trong nửa cuối năm nay.

Thanh Đào