Mang ba dòng máu Ireland, Nga và xứ Wales, Coco Rocha là cái tên không còn xa lạ gì với làng thời trang thế giới và Việt Nam. Sở hữu chiều cao lý tưởng cùng gương mặt góc cạnh cá tính, siêu mẫu sinh năm 1988 còn có những kiểu tạo dáng độc đáo khó ai có thể bắt chước và được mệnh danh là "nữ hoàng tạo dáng".

Trong buổi chụp hình mới đây cho một tạp chí Mỹ, Coco Rocha gây bất ngờ với khán giả Việt khi diện trang phục của NTK Phương My . Được biết, Coco Rocha và NTK Phương My quen biết nhau sau nhiều lần hợp tác cùng nhau trong môi trường thời trang quốc tế và các dự án cho những tạp chí lớn như Vogue, Elle, Bazaar…

Sau khi giới thiệu BST mới mang tên Tinh khôi tại Vietnam International Fashion Week Thu - Đông 2016 và gây tiếng vang lớn trong giới mộ điệu thời trang, NTK Phương My quyết định mang BST mới của mình sang New York và “nàng thơ” của cô chính là siêu mẫu Coco Rocha.

Phương My cho biết quá trình làm việc với Coco Rocha diễn ra nhanh chóng và suôn sẻ. Nữ huấn luyện viên của The Face (Mỹ) đã diện tổng cộng 6 bộ váy và tạo dáng chụp chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Việc "nữ hoàng tạo dáng" diện những thiết kế của NTK Phương My chụp ảnh cho một tạp chí Mỹ là một sự tự hào không nhỏ cho nhà thiết kế sinh năm 1988 này.

Về phía mình, “nữ hoàng tạo dáng” cho hay, cô rất thích những mẫu thiết kế mới nhất của NTK Phương My và hi vọng sẽ còn có nhiều cơ hội cộng tác với người bạn thú vị này. Chân dài sinh năm 1988 cũng bày tỏ mong muốn về Việt Nam góp mặt trình diễn trong một show diễn của Phương My.

Ngát Ngọc

Ảnh: Nhân vật cung cấp