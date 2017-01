Tối 17.1, đêm nhạc V Live Award quy tụ những nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc hiện nay như T-ara, NCT 127, DIA và các ngôi sao Việt Nam như Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, Chi Pu, Gil Lê, Kelvin Khánh, Slim V, Lou Hoàng, Only C, Monstar, Suni Hạ Linh, Jang Mi… đã diễn ra sôi nổi tại TP.HCM.



Chàng “ảo thuật gia âm nhạc” Slim V đã thực sự khiến fan thích thú khi biểu diễn màn mashup kết hợp giữa các nghệ sĩ Việt Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên cùng các cô gái xinh đẹp T-ara. Đây là màn biểu diễn điểm nhấn của chương trình khi các nghệ sĩ Hàn và Việt cùng hòa chung với âm nhạc trên sân khấu tại Việt Nam.

Không chỉ hát cùng các nghệ sĩ Việt, nhóm T-ara còn vui vẻ giao lưu cùng fan và thân thiện với các đồng nghiệp Việt Nam.

Từ sau khi trở thành quán quân The Remix 2016, không chỉ Noo Phước Thịnh mà cả Slim V cũng liên tục thăng hoa trong sự nghiệp. Trong sự kiện này, team 7 The Remix 2016 đã cùng đại thắng với các giải thưởng: Best performance (Người trình diễn xuất sắc) cho Noo Phước Thịnh và Best V hot trend (Người dẫn đầu xu hướng) cho Slim V. Slim V cũng là DJ đầu tiên ở Việt Nam kết hợp nhạc điện tử với các đạo cụ dân tộc và trình diễn trong các festival lớn tại Việt Nam, cũng như là nghệ sĩ có thể kết hợp dàn nhạc giao hưởng với nhạc điện tử.

Các giải thưởng khác của V Live Award được trao tối 17.1 bao gồm Ngôi sao nữ xuất sắc và đa tài thuộc về Chi Pu, Ngôi sao quyền lực nhất thuộc về Tóc Tiên. Nhóm Monstar nhận giải Ngôi sao giải trí, trong khi Ngôi sao mới xuất sắc đã được trao cho Suni Hạ Linh. Người dẫn chương trình được yêu thích thuộc về nam diễn viên Lương Mạnh Hải.

Anh Tài

Ảnh: Thanh Tâm