Cuộc khảo sát trên trang trực tuyến Tillion đã diễn ra trong những ngày cuối năm vừa qua. Ứng cử viên để bình chọn bao gồm tất cả cặp diễn viên có mặt trong danh sách đề cử hạng mục Best Couple (Cặp đôi được yêu thích nhất) của ba lễ trao giải KBS, SBS và MBC. Ngày 4.1, kết quả bình chọn đã được công bố và Top 5 cặp đôi có số phiếu cao nhất đều không khiến fan bất ngờ, theo Allkpop ngày 4.1.

Dẫn đầu bảng khảo sát với 16,4% bình chọn không ai khác ngoài Song Joong Ki - Song Hye Kyo của Hậu duệ mặt trời. Với khoảng cách hơn 5% so với đôi hạng nhì Hyun Woo - Lee Se Young trong The Laurel Tailor's Gentlemen, cặp đôi họ Song đã trở thành cặp diễn viên được khán giả mong muốn yêu nhau từ trên phim ra ngoài đời thật nhất.

Trong suốt thời gian qua, mặc dù Song Joong Ki - Song Hye Kyo liên tục phủ nhận tin đồn tình cảm, fan vẫn không ngừng gán ghép họ với nhau. Ở buổi lễ trao giải KBS Drama Awards 2016 được tổ chức vào ngày 31.12, Song Joong Ki - Song Hye Kyo nhận ba giải thưởng quan trọng là giải Daesang, Cặp đôi châu Á và Cặp đôi được yêu thích nhất.

Ba vị trí còn lại là Park Bo Gum - Kim Yoo Jung trong Moonlight drawn by clouds (Mây họa ánh trăng) xếp hạng 3 với 11,1%, Sung Hoon - Shin Hye Sun trong Five enough cùng 8,4% và cặp Yoo Yeon Suk - Seo Hyun Jin trong Romantic Doctor với 7,3% số phiếu.