Tưởng chừng như phải chật vật ra mắt vào cuối tuần vì sức nóng của Spider-man: Homecoming, tuy nhiên War for the Planet of the Apes vẫn chứng tỏ vị thế của một thương hiệu phim viễn tưởng được yêu thích trên toàn thế giới.