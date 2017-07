Với thành tích 117 triệu USD thu về từ 4.348 cụm rạp tại Bắc Mỹ, Spider-man: Homecoming trở thành bộ phim ăn khách nhất của thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới tuần vừa qua, theo Hollywood Reporter.



Con số này giúp tác phẩm siêu anh hùng leo lên vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng các bộ phim có màn ra mắt ấn tượng nhất năm 2017 tính đến thời điểm hiện tại.

Giữ vị trí quán quân đang là Beauty and the Beast với 174,8 triệu USD và về nhì là Guardians of the Galaxy Vol. 2 với 146,5 triệu USD. So với các phim trong cùng thương hiệu, Spider-man: Homecoming chỉ chịu thua Spider-man 3 (151 triệu USD)

Tại phòng vé thế giới, tác phẩm cũng đang thể hiện sức công phá không tưởng khi mang về thêm 140 triệu USD từ 56 quốc gia và vùng lãnh thổ, qua đó, giúp nâng doanh thu toàn cầu của bộ phim lên 257 triệu USD. Phim xếp hạng đầu tại các phòng vé Hàn Quốc (25,6 triệu USD), Mexico (12 triệu USD) và Anh (11,8 triệu USD) dù vẫn chưa khai thác “mỏ vàng” Trung Quốc.

Sau thất bại ê chề của Amazing Spider-Man 2 (2014), Sony - đơn vị sở hữu bản quyền hình ảnh Người Nhện trên màn ảnh rộng - quyết định hợp tác với Marvel Studios để tái khởi động thương hiệu. Và Spider-man: Homecoming chính là bộ phim riêng đầu tiên về nhân vật này được sản xuất bởi hai “ông lớn” là Sony và Marvel.

Không phụ lòng mong đợi của các fan hâm mộ, không những thành công ở mặt doanh thu, bộ còn nhận được nhiều ý kiến khen ngợi của giới bình phim, thể hiện qua điểm số 94% trên Rotten Tomatoes và điểm A tròn trĩnh trên CinemaScores từ đánh giá của khán giả sau khi xem phim.

Với kinh phí 175 triệu USD, Spider-man: Homecoming xoay quanh nhân vật chàng người nhện thiếu niên do Tom Holland thủ vai. Với tuổi đời còn quá nhỏ, cậu bé phải cân bằng giữ chuyện học tập, chuyện làm anh hùng giải cứu thế giới và thể hiện mình xứng đáng là một thành viên của biệt đội The Avengers với sự giúp sức của Người sắt (Robert Downey Jr.).

Với sự đổ bộ mạnh mẽ của Spider-man: Homecoming, doanh thu của Despicable Me 3 tại quê nhà tụt xuống vị trí thứ 2 với 34 triệu USD, giảm hơn một nửa so với lượng vé bán ra tuần đầu tiên. Tuy nhiên, ở khu vực ngoài Bắc Mỹ, bộ phim không chịu kém cạnh khi đã thu về 139 triệu USD. Trong đó, với việc thu 66 triệu USD tại Trung Quốc, bộ phim đã xác lập kỉ lục doanh thu công chiếu cho dòng phim hoạt hình sau khi ra rạp muộn tại quốc gia đông dân nhất thế giới này.

Thiên Minh