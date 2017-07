Thương hiệu Người Nhện từ lâu đã trở thành đề tài để các nhà làm phim Hollywood khai thác. Nhận thấy bộ phim Captain America: Civil War hồi năm 2016 “ăn nên làm ra”, “ông lớn” Marvel đã quyết định bơm tiền để một lần nữa vực dậy hình ảnh Người Nhện năm nào trong một phần phim riêng.



Người nhện: Trở về nhà tập trung kể lại hành trình “tập sự” đầy gian khó nhưng cũng rất thú vị của Peter Parker (Tom Holland) đối với “thầy” mình là Người Sắt (Robert Downey Jr.). Tuy nhiên, vì còn là một học sinh trung học, với tính cách tinh nghịch, cậu luôn gây ra những tình huống dở khóc dở cười. Là dự án thứ ba về Người Nhện nhưng đạo diễn Jon Watts đã “lược” đi ít nhiều những yếu tố về cuộc đời của Parker để tập trung khắc họa một cách sâu sắc hành trình học hỏi, cứu thế giới của cậu.

Nhịp phim được duy trì rất tốt bởi sự kết nối rành mạch, điều độ giữa các câu chuyện. Sự kịch tính những lần Peter đối mặt với Người Kền Kền (Michael Keaton) được đan cài một cách hợp lý vào trong phim, giúp giữ chân khán giả lại trong rạp. Người Nhện: Trở về nhà không tập trung quá nhiều vào những pha đánh đấm như hai phiên bản trước đó mà cho thấy sự lớn dần của cậu bé mồ côi Parker trong một xã hội Mỹ rộng lớn, phức tạp.

Do là một phim về siêu anh hùng nên phim không thiếu những đoạn chiến đấu dữ dội. Đoạn Peter cứu nhóm bạn trong thang máy vừa kịch tính nhưng đồng thời cũng tạo được tiếng cười thoải mái cho khán giả. Hay như đoạn Người Nhện vô tình làm tách đôi con tàu chỉ vì động đến “đồ chơi” của Người Kền Kền mang đến một hiệu ứng giải trí tốt.

Sự khéo léo trong kịch bản Spider-Man: Homecoming chính là dùng những vai diễn khác để làm nổi bật vai diễn Người Nhện trong phim. Do đó, dì May (Marisa Tomei) hay Người Sắt xuất hiện trên những khung hình như là những cố vấn cho Peter trên bước đường khôn lớn. Vì vậy, họ xuất hiện với thời lượng có chừng mực trong phim. Còn diễn viên Michael Keaton, từng được đề cử Oscar trong phim Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) năm 2014 cũng hoàn thành tròn vai một kẻ phản diện. Đặc biệt, đoạn chiến đấu giữa Người Nhện và Người Kền Kền cuối phim góp phần làm nổi bật tính cách bao dung của cậu học trò Parker.

Mười lăm năm trôi qua kể từ phiên bản Người Nhện đầu tiên ra mắt năm 2002, hình ảnh Peter Parker vẫn hiện lên thân quen, mang những nét tinh nghịch rất đáng yêu của tuổi học trò. Một phần cũng phải kể đến lối diễn xuất tự nhiên, không phô trương của nam diễn viên trẻ Tom đã góp phần làm tròn vai diễn. Nhìn chung, Peter Parker so với phiên bản truyện tranh hay hai phiên bản điện ảnh trước đó không có quá nhiều thay đổi. Thuộc thế hệ ngôi sao đang lên bên cạnh những diễn viên gạo cội khác ở Hollywood, Tom đã cho thấy mình xứng đáng là một gương mặt mới của thương hiệu phim Người Nhện. Thậm chí, bạn diễn của anh, Robert Downey Jr. cũng dành những lời có cánh cho Tom.

Nhìn chung phim làm chắc tay, được xem như bước đi đúng đắn cho cả Sony lẫn Marvel. Bộ phim nhận được phản hồi tích cực từ giới chuyên môn lẫn khán giả. Có lẽ một phần cũng nhờ vào tiếng tăm từ hai phiên bản Người Nhện trước đó. Trên trang Rotten Tomatoes, bộ phim được chấm 94% và nhận được chứng nhận tươi (fresh). Trang IMDb chấm bộ phim với điểm số 8,3/10 với trên 18.000 ý kiến đánh giá của khán giả.

Thế Sang