Ngày 24.12, trang tin E-Daily có buổi trò chuyện với CEO Jung Wook của công ty giải trí JYP Entertainment về dàn sao trực thuộc đã hoạt động thế nào trong năm 2016.

Với thành tích khủng mà nhóm nhạc nữ TWICE đạt được các tháng vừa qua, vị CEO đã không giấu nổi sự hài lòng của mình: “Ca khúc Cheer up đứng đầu các bảng xếp hạng hằng tuần trong năm là dấu hiệu cho thấy JYP Entertainment đang phát triển đúng hướng trong giai đoạn đổi mới. TWICE là nhóm đầu tiên chúng tôi cho ra mắt sau khi công ty thay đổi hệ thống. Đây chỉ là bước khởi đầu của TWICE. Nhóm nên giữ thái độ khiêm tốn vì còn cả một chặng đường dài để đi”. Tuy nhiên, ông vẫn bày tỏ niềm tự hào với 9 thành viên: “Đối với các thành tựu mà họ đạt được, nhóm đã làm tốt hơn những gì chúng tôi mong đợi… và thực hiện tốt hơn những gì chúng tôi đề ra”.

2PM nhờ hoạt động mạnh mẽ tại Nhật Bản đã giúp JYP thu về lợi nhuận lớn 2PM nhờ hoạt động mạnh mẽ tại Nhật Bản đã giúp JYP thu về lợi nhuận lớn

Theo cách truyền thống thì nhóm nhạc của JYP Entertainment thường sử dụng sản phẩm của nhạc sĩ/nhà sản xuất Park Jin Young là bài hát chủ đề, nhưng TWICE là nhóm nhạc đầu tiên không dùng chúng. Thay vào đó, công ty bắt đầu nghe các ca khúc từ những nhân viên khác, và tất cả các bài hát gây sốt của TWICE đều từ Black Eyed Pilseung - một nhóm sản xuất đầy tài năng của làng nhạc Kpop.

Nói về lợi nhuận của công ty thu về trong năm nay, CEO Jung Wook tiết lộ: “TWICE chỉ xếp hạng 4, theo sau tiền bối như 2PM (dẫn đầu), Suzy hạng 2 và về 3 là GOT7. Và với việc mô hình công ty đang dần thay đổi, TWICE có nhiều tiềm năng để tăng thêm lợi nhuận”.

TWICE chỉ xếp thứ 4 dù đạt thành công lớn trong năm nay TWICE chỉ xếp thứ 4 dù đạt thành công lớn trong năm nay

Thông tin trên khiến nhiều người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng, bởi TWICE là thuộc JYP Entertainment có độ phủ sóng mạnh mẽ nhất trong năm nay, nhưng lại không góp mặt trong top 3 lợi nhuận của công ty. Được biết, dù không quảng bá tại Hàn Quốc nhiều như TWICE, 2PM lại sở hữu vị trí đầu tiên trong số dàn nghệ sĩ mang lợi nhuận nhiều nhất, nhờ mức độ nổi tiếng và hàng loạt concert cháy vé ở Nhật Bản.

Một điều bất ngờ nữa là Wonder Girls. Từng là “át chủ bài” của JYP Entertainment, nhưng các cô gái giờ đây không còn như xưa cũng như không vào nổi top 3.

Bên cạnh đó, vị trí của Suzy lại tạo ấn tượng mạnh. Không có bất kỳ sản phẩm âm nhạc solo nào (ngoài bản hit Dream song ca cùng Baekhyun nhóm EXO) trong 2016, thành viên miss A vẫn nghiễm nhiên về nhì trong số các nghệ sĩ mang về lợi nhuận cao nhất nhờ các hợp đồng quảng cáo và phim ảnh có giá trị lớn. Đầu năm 2017, người đẹp sinh năm 1994 sẽ tung album riêng đầu tay, chính thức bắt đầu sự nghiệp cá nhân trong vai trò ca sĩ.

GOT7 cũng là một cái tên đáng chú ý. Năm 2016 là khoảng thời gian nhóm hoạt động hết công suất khi các thành viên xuất hiện đều đặn qua các dự án âm nhạc, phim ảnh và chương trình truyền hình cả trong lẫn ngoài nước. Dự kiến, GOT7 sẽ sang TP.HCM biểu diễn tại một lễ hội âm nhạc vào ngày 7.1 tới.

Thanh Đào

Ảnh: Instagram NV