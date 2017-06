Bộ phim đã tung ra trailer kịch tính và hấp dẫn về phi vụ trộm xe liều lĩnh của hai dân chơi không sợ mưa rơi, đồng thời hé lộ những cung đường đua chân thực, mãn nhãn không thua kém gì những phần đầu của sê ri Fast and Furious.

Ngay từ đầu, trailer đã tạo cảm giác nghẹt thở với những pha mạo hiểm của hai gã quái xế Andrew Foster (Scott Eastwood) và Garrett Foster (Freddie Thorp). Không chỉ là những tay lái cừ khôi mà tên tuổi của cặp đôi bất hảo này còn gắn liền với những vụ trộm xe khét tiếng nhất, với mục tiêu là những chiếc xe cổ đắt tiền thế giới. Trailer liên tục gây choáng ngợp thị giác khán giả với hình ảnh hào nhoáng của những chiếc xe “huyền thoại” như Bugatti 1937, Ferrari 250 GTO 1962...

Khi dừng chân ở Marseille, Andrew và Garrett đã đánh cắp chiếc xe có giá trị lên tới hàng triệu Euro của tay trùm Jacomo Morier (Simon Abkarian). Tuy nhiên, phi vụ thất bại khiến cả hai rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Để giữ lại mạng sống, Andrew và Garrett phải thực hiện một nhiệm vụ khác cho Morrier: đánh cắp cho bằng được chiếc xe quý giá nhất của Max Klemp (Fabian Wolfrom) - đối thủ truyền kiếp của Morier. Nhưng hai anh chàng lém lỉnh, thông minh này đã lên một kế hoạch khác, táo bạo và liều mạng hơn nhiều lần để xoay chuyển cuộc chơi...



Siêu tốc độ có sự tham gia của gương mặt mới từ Fast and Furious 8 - Scott Eastwood, người đã đảm nhận vai diễn Little Nobody siêu ngầu. Anh cũng từng nhận được rất nhiều sự yêu thích qua bộ phim tình cảm lãng mạn nổi tiếng The Longest Ride (2015). Trong Siêu tốc độ, anh sẽ tung hứng cùng nam diễn viên triển vọng Freddie Thorp tạo thành một cặp đôi bá đạo trên màn ảnh. Dĩ nhiên, tác phẩm dành cho dân chơi và quái xế này không thiểu thiếu những bóng hồng xinh đẹp. Phim còn có sự góp mặt của mỹ nhân Cuba Ana de Armas, người mẫu - diễn viên Pháp Gaia Weiss...

Overdrive dự kiến ra mắt khán giả Việt Nam vào ngày 14.7. Theo nhà phát hành, bộ phim không dành cho khán giả dưới 16 tuổi.

Thùy Linh

Ảnh: Kinology Sentient Pictures