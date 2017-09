Về nhất tại bảng xếp hạng này là tài tử Song Kang Ho, một trong những ông hoàng phòng vé khi các phim của anh đều đạt doanh thu khủng và được giới phê bình đánh giá cao. Trong 2 năm gần đây, anh đã thu hút 19,7 triệu khán giả đến rạp chỉ qua hai phim là The Age of Shadows và A Taxi Driver. Cả hai đều được gửi đến Hollywood tranh tài giải Oscar mục Phim nước ngoài xuất sắc nhất.

Sau Song Kang Ho là nhóm nhạc nam Wanna One. Chỉ mới ra mắt hồi tháng 8 vừa qua, sức ảnh hưởng của họ mạnh đến mức đã giúp các chàng trai đạt được vị trí thứ nhì trong bảng xếp hạng này. Nhiều nhà đài và nhà quảng cáo phải tranh giành nhau quyết liệt để nhận được lời đồng ý góp mặt của nhóm bởi tác động tích cực của 11 chàng trai đến chỉ số người xem và doanh thu.

Ngoài Wanna One, nhóm nhạc thần tượng khác trong top 30 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất làng giải trí Hàn Quốc là BTS (hạng 7) và Twice (hạng 20). Trong khi BTS đang chứng tỏ mức độ phủ sóng toàn cầu với các giải thưởng uy tín như Billboard Music Awards 2017 và bảng xếp hạng danh giá thế giới như iTunes thì Twice đang ở đỉnh cao thành công với loạt hit TT, Knock Knock, Signal… và đang tiến quân mạnh mẽ sang thị trường Nhật Bản. Gà nhà JYP cũng là nhóm nhạc nữ duy nhất trong danh sách này.

Thế nhưng, điều khiến fan Kpop bất ngờ là hai nhóm nhạc kỳ cựu Big Bang và SNSD lại vắng mặt. Trong năm nay, dù không hoạt động theo nhóm nhưng các thành viên Big Bang là G-Dragon và Taeyang đều có những sản phẩm cá nhân chất lượng cũng như được đón nhận khá nồng nhiệt. Tuy nhiên, cả hai đều bị “bỏ quên” trong bảng xếp hạng. Còn SNSD cũng có chuỗi lịch trình khá rầm rộ mừng 10 năm thành lập nhóm, nhưng cũng không được đánh giá cao.

Về phía ca sĩ solo, Lee Hyori vẫn chứng minh độ phủ sóng khi đứng hạng 6, Yoon Jong Shin về thứ 15 và IU ở vị trí 30. Lee Hyori cùng IU nhận được nhiều tình cảm khi cùng tham gia chương trình thực tế Hyori’s Homestay và đạt thành tích cao với các sản phẩm âm nhạc trong năm nay.

Gây chú ý trong top 10 còn là những cái tên như Gong Yoo, tài tử gây sốt thời gian qua với hai bộ phim Yêu tinh và Chuyến tàu sinh tử (hạng 8); biên kịch “vàng” Kim Eun Sook - mẹ đẻ của siêu phẩm Yêu tinh (hạng 5). Hiện Kim Eun Sook đang tất bật với dự án Mr.Sunshine quy tụ hai ngôi sao Lee Byung Hun và Kim Taeri. Biên kịch Baek Mi Kyung của Strong Woman Do Bong Soon và Woman of Dignity chốt top 10. Đặc biệt, nữ diễn viên trong Woman of Dignity là Kim Hee Sun cũng được xướng tên trong danh sách ở hạng 17. Đoàn làm phim Woman of Dignity hiện đang nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng.

Top 10 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất showbiz Hàn: 1. Nam diễn viên Song Kang Ho

2. Nhóm nhạc nam Wanna One

3. Phát thanh viên Son Suk Hee

4. Nhà sản xuất Na Young Suk

5. Biên kịch Kim Eun Sook

6. Nữ ca sĩ Lee Hyori 7. Nhóm nhạc nam BTS

8. Nam diễn viên Gong Yoo

9. Đạo diễn Bong Joon Ho

10. Biên kịch Baek Mi Kyung



Thanh Đào