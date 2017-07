Ngôi sao Transformers đã có hành vi phá phách, lời lẽ khiêu khích, xúc phạm người khác giữa đường phố Savannah, bang Georgia, Mỹ. Theo Us Weekly, anh đang trong quá trình thực hiện bộ phim The Peanut Butter Falcon tại đây.



Khi bị cảnh sát cảnh cáo, anh chống đối và chạy đến khách sạn gần đó nhưng ngay lập tức bị bắt giữ, áp giải về đồn. Bảy tiếng sau, Shia LaBeouf được thả tự do với số tiền phạt 3.500 USD.

Trước đây, nam diễn viên 31 tuổi dính vào vô số vụ bê bối. Điển hình là vào năm 2005, anh bị buộc tội sử dụng vũ khí trái phép và tấn công hàng xóm sau một vụ tông xe. Năm 2008, anh điều khiển phương tiện giao thông trong tình trạng say rượu, gây tai nạn ở Los Angeles (Mỹ) rồi tiếp tục gây hấn với cảnh sát. Năm 2014, anh lại phá phách trong một rạp chiếu ở New York, khiêu khích và xúc phạm người thi hành công vụ. Đầu năm nay, ngôi sao “lắm tài nhiều tật” xuất hiện tại cuộc biểu tình chính trị, và dễ dàng “châm ngòi” cho một vụ lùm xùm ra trò ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

Shia LaBeouf từng gây tiếng vang với vai diễn Sam Witwicky trong Transformers. Anh đột ngột chia tay thương hiệu bom tấn sau Transformers: Dark of the Moon (2011) và có sự nghiệp khá thất thường kể từ đó. Một mặt, anh lưu dấu ấn trong những phim nghệ thuật như Nymphomaniac (2013), American Honey (2016) và được khen ngợi vì lối diễn nhập tâm trong Fury (2014). Mặt khác, anh bị chỉ trích thậm tệ trong Man Down (2015) với số điểm 14% trên Rotten Tomatoes, và tên tuổi bắt đầu "chìm xuồng" trong một loạt dự án không mấy tiếng tăm cùng vô số lùm xùm đời tư.

Sắp tới, nam diễn viên 31 tuổi có hai dự án là The Peanut Butter Falcon và Borg vs. McEnroe (2017).

