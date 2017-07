Tăng Thanh Hà từng là gương mặt sáng giá của màn ảnh Việt. Thế nhưng từ khi lập gia đình, cô dành toàn bộ thời gian cho tổ ấm cùng những dự án kinh doanh riêng và gần như rút lui khỏi showbiz, chỉ xuất hiện tại một số sự kiện của bạn bè thân thiết.

Mới đây, "Út Nhỏ" trong Hương phù sa và ông xã Louis Nguyễn còn đón thêm một bé gái xinh xắn. Trước đó, cả hai đã có với nhau một bé trai. Thời gian này, Tăng Thanh Hà càng bận rộn hơn với việc chăm con nhỏ. Dẫu vậy, cô vẫn giữ được vóc dáng và nhanh chóng trở lại với công việc.

Bên cạnh lĩnh vực thời trang, vài năm trở lại đây, Tăng Thanh Hà ghi dấu ấn với việc phát triển chuỗi nhà hàng ẩm thực. Hôm 12.7, nữ diễn viên đã chính thức khai trương nhà hàng thứ ba trong chuỗi dự án của mình. "Ngọc nữ" xuất hiện rạng rỡ với trang phục áo sơ mi phá cách kết hợp với quần jeans ống loe đầy cá tính. Đông đảo các nghệ sĩ trong làng giải trí như diễn viên Diễm My, NTK Đỗ Mạnh Cường, ca sĩ Trà My Idol, diễn viên Diễm My 9X... đã đến chúc mừng vợ chồng cô.

Ngát Ngọc

Ảnh: G.Đ