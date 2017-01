Theo đó, nam diễn viên vừa lên 11 tuổi này sẽ vào vai con trai của một cựu lính thủy đánh bộ do tài tử Boyd Holbrook đảm nhiệm trong phần 4 của The Predator.

Hiện Jacob Tremblay là cái tên mới nhất được thông báo gia nhập đoàn làm phim. Nhà sản xuất đang nhanh chóng hoàn tất quá trình tuyển chọn diễn viên để có thể chính thức khởi quay vào tháng 2 năm nay tại thành phố Vancouver, Canada. Tính đến thời điểm hiện tại, ngoài Jacob và Boyd, các ngôi sao sẽ góp mặt vào phim gồm có Sterling K. Brown, Keegan-Michael Key, Trevante Rhodes và Olivia Munn.

The Predator là tác phẩm được hãng 20th Century Fox khởi động lại dựa trên loạt phim hành động kinh dị về loài quái vật ngoài hành tinh nổi tiếng. Ra mắt lần đầu tiên vào năm 1987, The Predator đã nhanh chóng thu hút được khán giả bởi nội dung rùng rợn, ám ảnh về một toán quân lính Mỹ phải tìm cách sinh tồn trong rừng rậm trước sự đe dọa của một sinh vật ngoài hành tinh đáng sợ. Sau khi phần thứ hai phát hành vào năm 1990 không gặt hái được thành công khi chỉ thu về 57,1 triệu USD thì 10 năm sau, The Predator đã trở lại mạnh mẽ với nội dung và kỹ xảo hoàn toàn ''lột xác'', thu tới 127,2 triệu USD từ các rạp chiếu.

Phim được chỉ đạo bởi Shane Black, đạo diễn của Iron Man 3, Fred Dekker viết kịch bản. Phim dự kiến ra mắt tại thị trường Bắc Mỹ vào tháng 3.2018.

Sinh năm 2006, Jacob Tremblay được mệnh danh là “thần đồng diễn xuất” khi có màn thể hiện hoàn hảo vai diễn con trai của một người phụ nữ (Brie Larson đóng) bị một kẻ lạ mặt bắt cóc và hãm hiếp suốt 7 năm trời trong bộ phim độc lập Room.

Đây là bộ phim được đề cử vào hạng mục phim xuất sắc nhất tại Oscar 2016 và cũng là tác phẩm mang lại cho nữ diẽn viên chính Brie Larson tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp. Trong một bài phỏng vấn, Brie Larson đã từng nói rằng: “Nếu không có người bạn diễn tuyệt vời như Jacob Tremblay, tôi không thể có vinh dự sở hữu giải thưởng danh giá này”.

Gần nhất, khán giả sẽ có cơ hội gặp lại cậu bé tài năng này trong tác phẩm Into The Rainbow - tác phẩm mới của hãng Liongate, dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Stephen Chbosky và The Book of Henry, một bộ phim của đạo diễn Colin Trevorrow đều ra mắt vào năm nay.

Thiên Minh