Trước đó, một bài viết với tiêu đề chỉ trích việc diễn viên truyền hình miền Nam “mê chạy show”, “chảnh chọe” khiến Thân Thúy Hà phải thốt lên: “Tội nghiệp diễn viên miền Nam quá”. Thân Thúy Hà cho biết từ kinh nghiệm bản thân, cô thấy cát-sê cho một vai diễn truyền hình ở phía Nam không cao như mọi người nghĩ. Thậm chí, theo cô, chi phí này chỉ vừa đủ dùng từ lúc bắt đầu khai máy cho đến khi đóng máy là hết. Vì vậy, để trang trải cuộc sống, các diễn viên buộc lòng phải nhận thêm nhiều công việc khác và phải sắp xếp để có thể hoàn thành tốt tất cả các việc đã nhận.

Thân Thúy Hà nói: “Còn chảnh chọe, sao tụi em dám. Vì công việc này là chén cơm của tụi em. Chảnh là coi như tự hất đổ chén cơm của mình xuống đất”. Ngoài ra nữ diễn viên cho rằng nếu làng phim miền Bắc sản xuất nhiều như trong Nam thì các diễn viên cũng sẽ có tình trạng "chạy show", cũng như nếu phim truyền hình nào cũng được chiếu "giờ vàng" trên Đài truyền hình quốc gia thì nhận được quan tâm nhiều hơn là hiển nhiên.

Dòng trạng thái nhanh chóng thu hút sự chú ý và gần 100 lời bình luận từ những gương mặt quen thuộc của làng phim truyền hình miền Nam như đạo diễn Trần Cảnh Đôn, đạo diễn Chu Thiện, diễn viên Nhan Phúc Vinh, Hòa Hiệp, Huy Cường, Lyna Trang…

Đạo diễn phim Đô la trắng Trần Cảnh Đôn chia sẻ: "Anh đồng ý với Thân Thúy Hà. Mười mấy năm trước đến nay kinh phí một tập phim truyền hình vẫn không thay đổi trong khi mọi thứ đã lên giá gấp 10 lần. Vai diễn ấn tượng thì xin các nhà biên kịch dốc sức xây dựng đi. Kịch bản hời hợt như giỡn chơi sao đổ thừa cho diễn viên? Còn việc chạy show xin hãy nhìn lại tuổi thọ của diễn viên Việt Nam. Đang lúc chín muồi nhất của nghề nghiệp họ lại phải đóng vai phụ huynh? Có kịch bản nào cho họ?".

Diễn viên Ngọc Lan khi biết thông tin này cũng đã lên tiếng: "Tất cả những gì chúng tôi làm đều là phục vụ cho khán giả và sản phẩm là minh chứng tốt nhất”. Cùng tham gia với Ngọc Lan trong Sài Gòn không lỗi hẹn đang lên sóng, Sơn Ngọc Minh chia sẻ: “Tuy nhận nhiều công việc, nhưng với riêng mỗi vai diễn, tôi đều rất nghiêm túc. Không phải làm vậy là vì sự khó tính của nhà sản xuất, của đạo diễn mà còn là của chính mình. Mình không thể chấp nhận để một sản phẩm của mình bị chê là thiếu nghiêm túc được. Như trong Sài Gòn không lỗi hẹn, các diễn viên phải thu tiếng trực tiếp nên việc học thoại, nghiên cứu vai diễn còn nặng nề hơn những phim khác. Dẫu vậy, anh em đoàn phim vẫn luôn cố gắng để mang đến khán giả những sản phẩm tốt nhất”.

Từ phim trường Hoa vẫn nở mùa đông, diễn viên Cao Thái Hà cho biết: “Nhu cầu xem phim của khán giả ngày càng lên cao, nên yêu cầu của nhà sản xuất đối với diễn viên lại càng cao. Diễn viên bây giờ phải cố gắng để làm được theo những ý tưởng của đạo diễn. Những cảnh đánh đấm, bắt cóc, cháy nổ là thường xuyên. Vết thương, trầy xước từ nặng đến nhẹ của các diễn viên là chuyện cơm bữa. Nhưng yêu nghiệp diễn thì phải yêu luôn những điều đó. Tôi không hiểu, diễn viên chảnh chọe để được gì?”.

Anh Trọng Trần, đại diện nhà sản xuất M&T Pictures, góp tiếng nói: “Các diễn viên Quỳnh Lam, Thanh Thức, Kha Ly, Đoàn Thành Tài… khi tham gia phim Con gái chị Hằng đều rất giản dị. Có lặn lội trên phim trường mới thấy diễn viên, anh em đoàn cực khổ như thế nào. Những lúc ghi hình thì tất cả đều nghiêm túc.Trong giờ nghỉ ngơi, các diễn viên ăn cơm cùng các anh chị em ê-kíp quay, đạo cụ, chứ không hề có biểu hiện chảnh chọe, “bệnh ngôi sao”.

Diễn viên Bá Thắng nêu quan điểm: "Thứ nhất, phim hay - dở là do kịch bản, đạo diễn, nhà sản xuất (có chịu chi tiền đầu tư hay không) rồi mới tính đến diễn xuất diễn viên. Vì sao Thắng nói vậy, lý do đơn giản lắm, vì có bột mới gột nên hồ. Nhà sản xuất chọn lựa kịch bản hay sau đó chọn lựa đạo diễn rồi đạo diễn cùng tổ casting - tuyển chọn diễn viên phù hợp vai... vậy đừng quy chụp phim không hay là do diễn viên. Thứ hai, đóng xong một phim và sau khi trừ đi chi phí mua sắm phục trang, xe cộ di chuyển, thuế thu nhập... sẽ còn lại bao nhiêu? Bây giờ Thắng sẽ giải thích vì sao là phải có khoản xe cộ di chuyển là vì nhiều lúc quay ở tỉnh thì không phải cảnh nào diễn viên cũng có mặt trong các phân cảnh nên phải tự chạy về thành phố để làm những việc khác nữa chứ không thể đi theo đoàn phim ăn dầm nằm dề. Nếu diễn viên không nhận nhiều công việc thì làm gì có đủ tiển để sống cũng như lo cho gia đình?".

Diễn viên Cổng mặt trời nói thêm tại Việt Nam diễn viên phải lo phục trang cho nhân vật từ A-Z, nhiều lúc bức xúc thì lên tiếng nhưng các hãng phim tỏ thái độ rằng nếu bạn không tham gia thì mời người khác: "Đúng là không có mợ chợ vẫn đông? Nhưng các diễn viên ơi, các bạn phải có lòng tự trọng chứ hãy lên tiếng để bảo vệ chính quyền lợi của mình đừng để cái hào quang danh vọng mà đánh mất đi cái mình đáng lý phải có. Hãy bước đi bằng đôi chân của mình đừng đi bằng đầu gối".

Sự việc trên đang nhận được nhiều sự quan tâm cùng chia sẻ của người trong nghề.

Mai Ngọc