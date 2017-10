Qua nỗ lực cùng sự cố gắng không ngừng nghỉ, dàn ca sĩ kiêm diễn viên trẻ dưới đây đã được công chúng nhìn nhận với ánh mắt thiện cảm hơn và thậm chí còn nhận được nhiều lời khen.

Giọng ca mới nhất đang dần thoát khỏi mác “bình hoa di động” chính là Suzy với phim While you were sleeping đang nhận được nhiều quan tâm. Theo người xem, so với tác phẩm trước đó là Uncontrollably fond, người đẹp đã biết tiết chế lối diễn khoa trương, gượng gạo của mình và biết chọn điểm nhấn để phát triển nhân vật hơn. Đặc biệt, các cảnh khóc cũng được cô thể hiện tròn trịa và mang cảm xúc đến cho khán giả.

Ngoài khả năng nhập vai, sự tương tác của thành viên nhóm Miss A với bạn diễn cũng khá tốt. Trong phim, các phân đoạn lãng mạn giữa Suzy và Lee Jong Suk khiến khán giả gần như quên rằng cô hiện là bạn gái của Lee Min Ho ngoài đời.

Song song với Suzy, Kai của EXO cũng đang gây chú ý trên màn ảnh nhỏ với vai diễn trong phim Andante của đài KBS. Đây là vai nam chính đầu tiên của anh trên sóng truyền hình quốc gia và cũng là chủ đề của hàng loạt ý kiến về việc ca sĩ lấn sân sang diễn xuất.

Dường như rút kinh nghiệm từ các tác phẩm EXO Next door, Choco Bank, 7 first kisses…, Kai đã tránh được cách xử lý tình huống vụng về và khắc họa rõ nét cậu nhóc học sinh trung học Lee Shi Kyung trưởng thành qua từng ngày trong Andante.

Kai là thành viên EXO tiếp theo được khán giả hưởng ứng trong lĩnh vực phim ảnh, sau người anh em chung nhóm D.O. (còn được biết đến với tên Do Kyung Soo). Ngoài Kai và D.O., thì Chanyeol, Suho và Baekhyun cũng lấn sân diễn xuất và đạt được một số thành tích nhất định. Tuy nhiên, D.O. nổi bật nhất với hàng loạt sự công nhận từ giới chuyên môn lẫn khán giả.

Từ vai diễn nhỏ trong It's ok, it’s love hợp tác với các tiền bối Jo In Sung, Gong Hyo Jin, Lee Kwang Soo… đến Pure love và My annoying brother (Hyung), D.O. luôn biết cách đưa khán giả đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Và nhờ Pure love cùng My annoying brother, giọng ca chính của EXO đã xuất sắc được vinh danh ở hạng mục Nam diễn viên được yêu thích nhất 2 năm liên tiếp tại lễ trao giải Baeksang uy tín.

Khả năng hết mình vì vai diễn, bất chấp hình tượng và không ngại thử thách của chàng trai sinh năm 1992 được các nhà làm phim đánh giá cao. Trong thời gian tới, anh còn được chờ đợi sẽ tiếp tục chứng minh thực lực của mình bằng các dự án điện ảnh lớn của Hàn Quốc là Room No.7, Along with the Gods: The two worlds và Swing kids.

Sau D.O., YoonA cũng tràn đầy cơ hội được xướng tên tại một sự kiện phim ảnh danh giá xứ kim chi khi mới đây, cô được góp mặt trong bảng đề cử Daejong Film Awards 2017 - giải thưởng được xem là Oscar Hàn Quốc. Theo danh sách ứng cử viên, thành viên nhóm SNSD với vai diễn trong bộ phim điện ảnh đầu tay mang tên Confidential assignment tranh tài ở hạng mục Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất. Trong Confidential assignment, nhân vật Park Min Young của YoonA dù đất diễn không nhiều như hai đàn anh Hyun Bin và Yoo Hae Jin, nhưng cũng mang dấu ấn riêng nhờ biểu cảm sinh động. Nữ diễn viên phần nào đem lại không khí tươi vui dễ chịu trong một tác phẩm có dính chút yếu tố chính trị nhạy cảm.

Có thể nói, nếu chiến thắng tại Daejong Film Awards 2017, thì đây là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp đóng phim của YoonA. Còn nếu không, cô vẫn cảm thấy vinh hạnh khi được điểm mặt gọi tên cùng các tên tuổi lừng lẫy của nền điện ảnh xứ kim chi. Việc được đề cử khi lần đầu thử sức trên màn ảnh rộng cũng đánh dấu một bước chuyển mới trong hướng phát triển của YoonA. Đặc biệt là khi các bộ phim truyền hình gần đây nhất mà cô tham gia gồm Võ thần Triệu Tử Long, The K2, The King in Love… đều không được đánh giá cao như mong đợi.

Nhắc đến nam ca sĩ kiêm diễn viên sáng giá nhất hiện nay, không thể không nói đến Im Si Wan. Tỏa sáng song song ở cả hai mảng truyền hình và điện ảnh, thành viên nhóm ZE:A thậm chí còn được biết đến với vai trò diễn viên nhiều hơn cả ca hát. Anh từng nhận giải Baeksang 2015 và Korea Drama Awards 2015 cho vai diễn trong Misaeng.

Dù trong những bộ phim sau, Si Wan không được chiến thắng ở hạng mục cá nhân, nhưng những dự án có sự góp mặt của anh đều có lượng rating ổn định và thu hút nhiều khán giả đến rạp. Hiện Si Wan đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, tạm thời rời xa làng giải trí trong 2 năm. Dù vậy, tác phẩm điện ảnh gần đây nhất của anh là The Merciless đang là ứng cử viên nặng ký cho các giải thưởng phim ảnh Daejong Film Awards 2017, Buil Film Awards 2017.

Thanh Đào