Sau một thời gian dài không xuất hiện trên sân khấu và không ra mắt sản phẩm âm nhạc nào, nghệ sĩ Thanh Bùi bất ngờ giới thiệu teaser MV mới mang tên Cứ mơ thôi. MV có màu sắc tươi sáng, mơ mộng nhằm truyền cảm hứng có sức khuấy động và làm thức dậy những ước mơ ngủ quên đâu đó trong lòng mỗi người. Điều đặc biệt, có vẻ như chính những vũ công nhí xuất hiện trong sản phẩm là người gợi cho người xem về những ước mơ đâu đó mà mình từng có.

Cụm từ “wake up your dream” (đánh thức ước mơ) xuất hiện nhiều lần như một sự khát khao, thúc giục và có sức đồng cảm với nhiều người trong xã hội. Nội dung ca khúc cũng khiến người hâm mộ phải giật mình: “Đôi khi ta quên mất ước mơ”, “Ngại chi ta mơ giấc mơ đời mình”.

Nam ca sĩ sinh năm 1983 cho biết: “Lúc 5 tuổi tôi ước mơ làm người Việt Nam đầu tiên lên vũ trụ. Nhưng sau đó thấy xa vời quá (bật cười), nên tôi lại mơ làm vận động viên tennis khi được đi xem một giải đấu… Rồi sau cùng một trong những ước mơ lớn nhất của tôi là làm một người nghệ sĩ thành công trên sân khấu vì những bài hát đầy cảm hứng của Michael Jackson. May mắn tôi đã được sống với giấc mơ của đời mình. Như các bạn thấy đó, tôi muốn chia sẻ với mọi người rằng ai cũng có thể đạt được giấc mơ của mình. Để được như vậy nó đòi hỏi một quá trình dài để phấn đấu và nỗ lực, và cả một chút may mắn nữa. Tuy nhiên chính bạn cũng có thể tạo ra sự may mắn cho mình khi làm nó bằng tất cả niềm đam mê”.

Ca khúc Cứ mơ thôi sẽ được trình diễn live lần đầu tiên trên phố đi bộ Nguyễn Huệ trong chương trình nghệ thuật Thành phố tôi yêu. Đây là chương trình kỷ niệm 41 năm TP.HCM mang tên Bác (2.7.1976 - 2.7.2017). Hàng loạt nghệ sĩ sẽ gửi lời tri ân đến thành phố trong đêm nhạc như: Đức Tuấn, Hà Anh Tuấn, Hà Okio, Lân Nhã, Ái Phương, Vũ Cát Tường, Tiên Tiên, Bích Ngọc, nhóm MTV...

Nghệ sĩ Thanh Bùi tiết lộ MV Cứ mơ thôi là dự án khởi đầu trong chuỗi sự kiện đặc biệt đánh dấu bước phát triển tiếp theo của anh. Sản phẩm sẽ được phát sóng trên HTV3 cùng ngày như trên. Bản audio ca khúc sẽ được phát hành ngay sau đó.

Hồng Nhi

Ảnh: NVCC