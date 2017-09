Là bộ phim hợp tác giữa 2 nước Trung Quốc - Anh, The Foreigner (tựa Việt Kẻ ngoại tộc) không chỉ có kịch bản hấp dẫn được chuyển thể từ tiểu thuyết The Chinaman của nhà văn lừng danh Stephen Leather, mà còn sở hữu dàn diễn viên đình đám của điện ảnh châu Á lẫn Hollywood, trong đó hai nghệ sĩ gạo cội Thành Long và Pierce Brosnan "cầm trịch" vai chính.



Nội dung của The Foreigner xoay quanh hành trình đi tìm công lý của Quan Ngọc Minh (Thành Long), một ông chủ nhà hàng tại khu Chinatown, nước Anh sau khi con gái ông bỏ mạng oan ức trong một vụ khủng bố. Cũng từ đây, ông phát hiện rằng có sự mờ ám trong cách giải quyết và điều tra sự việc của chính phủ mà người đứng sau mọi chuyện là Liam Hennessy (Pierce Brosnan), một nhân viên cấp cao của chính quyền Anh.

Cả Thành Long và Pierce Brosnan đều là những cái tên tạo được dấu ấn trong dòng phim hành động. Với Thành Long, đây chắc hẳn là cái tên không xa lạ với khán giả Việt. Khởi nghiệp từ năm 1970, ông đã xuất hiện hơn trong 100 bộ phim, đa số đề là thể loại hành động - hài và ghi dấu ấn đậm nét với lối diễn xuất đặc trưng.

Ông được đánh giá là nghệ sĩ châu Á có sức ảnh hưởng lớn nhất tại kinh đô điện ảnh thế giới. Ông được ghi danh tại Đại lộ Ngôi sao Hồng Kông và được vinh dự in dấu tay của mình trên Đại lộ Danh vọng Hollywood. Không dừng lại ở đó, vào tháng 11.2016, ông được Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ trao giải Thành tựu trọn đời và là diễn viên Hoa ngữ đầu tiên nhận được giải thưởng danh giá này.

Trong khi đó, Pierce Brosnan lại nổi danh với vai điệp viên 007 hào hoa lịch thiệp của những năm 1990-2000. Tài tử 64 tuổi hóa thân vào vai James Bond trong 4 phần phim bao gồm: GoldenEye, Tomorrow never dies, The world is not enough và Die another day. Cả 4 phần phim này được đánh giá là thành công khi góp phần vực dậy hình ảnh chàng điệp viên phong nhã vốn đã bị lu mờ trong thập niên 1980.

Ngoài ra, Pierce Brosnan còn được giới chuyên môn đánh giá cao qua nhiều cúp vàng danh giá. Ông từng 2 lần được đề cử giải Quả cầu vàng và chiến thắng 18 lần tại các lễ trao giải điện ảnh uy tín.

Không chỉ có sự góp mặt của 2 ngôi sao hàng đầu của nền điện ảnh Đông - Tây, danh sách ê-kíp phim The Foreigner còn có sự xuất hiện của một cái tên đáng mong chờ nữa là đạo diễn tài năng Martin Campbell. The Foreigner đánh dấu tái hợp của bộ đôi Martin Campbell và Pierce Brosnan sau 22 năm kể từ GoldenEye (1995). Ông cũng là “phù thủy” của dòng phim hành động khi để lại cho hậu thế những tác phẩm để đời như The Mask of Zorro, The Legend of Zorro và Casino Royale (phần phim làm nên tên tuổi của Daniel Craig trong vai điệp viên 007).

The Foreigner dự kiến khởi chiếu toàn quốc vào ngày 6.10 tới.

Thiên Minh