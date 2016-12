Đội chơi thứ ba là Uyên Linh - Phương Linh với ca khúc Cho em một ngày. Quán quân Vietnam Idol 2010 dẫn dắt người song ca cùng mình rất tốt ở các đoạn cao trào và làm chủ sân khấu điêu luyện. Với tất cả nhiệt huyết, cả hai đã tái hiện lại bài hát Cho em một ngày vang bóng của hơn 10 năm trước sống động trên sân khấu.

Với việc giành được 269 điểm, Uyên Linh - Phương Linh đã “soán ngôi” của Thiều Bảo Trang - Bảo Trân. Cô bé 10 tuổi không nuối tiếc quá lâu về vị trí ghế vàng vì đã tìm được “ghế nóng” - ngồi cạnh Yesung.



Đội chơi cuối cùng cũng là đội được mong chờ nhất với sự xuất hiện của Yesung trong ca khúc It Has To Be You song ca cùng Đại Dương. Bằng chất giọng ngọt ngào của mình, Yesung và Đại Dương đã giành được 294 điểm. Chứng kiến thành tích “khủng” mà mình đạt được, Yesung và Đại Dương vô cùng hạnh phúc. Cả hai nhận được 20 triệu đồng và chuyến đi Hàn Quốc.