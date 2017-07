Cuộc chiến nhỏ của hai giới trong lòng một trận chiến chính trị lớn đã được nhà làm phim sinh năm 1971 khéo léo chồng chéo lên nhau, để làm đậm lên bản ngã của những con người trong đó. Dù không tự tay cầm súng, nhưng họ - những phụ nữ có trí tuệ và tháo vát, sẵn sàng cắn xé nhau để có được người đàn ông, rồi cũng không ngần ngại lên kế hoạch giết chết người đàn ông ấy vì cảm thấy bị đe dọa.

Về dàn sao nữ trong phim, nếu không nhắc tới Nicole Kidman, Kirsten Dunst vẫn giữ nguyên phong độ thì Oona Laurence là nữ diễn viên để lại dấu ấn nhất. Một Amy ngây thơ nhưng quyết đoán được cô bé 14 tuổi thể hiện khá trọn vẹn.

Theo một số ý kiến của khán giả, Những kẻ khát tình không bằng phiên bản của Don Siegel năm 1971. Tuy nhiên, sản phẩm của hãng American Zoetrope lại rất được ủng hộ vì mang đậm tính nữ quyền từ trong mọi ngóc ngách bộ phim.

Sofia Coppola thì đã quá nổi tiếng với những bộ phim giàu tính nữ và ẩn chứa những thông điệp nổi loạn ngầm, nhưng The Beguiled thì rõ ràng là chẳng ngầm gì cả. Mọi thứ cứ thế mà biểu lộ ra bên ngoài, từ những ánh mắt khát tình cho đến những rung động nhỏ nhất trong trái tim của các nhân vật. Nhưng cái hay của The Beguiled là Sofia Coppola đã tạo ra được một bầu không khí khá căng thẳng với những phân đoạn sặc mùi rùng rợn giữa các nhân vật với nhau. Đó có thể là lý do mà Sofia Coppola chiến thắng giải Đạo diễn xuất sắc nhất Liên hoan phim Cannes lần thứ 70. Cứ xét đến việc lấy tiểu thuyết tiêu biểu của tác giả Thomas P.Cullinan ra đời năm 1966 và chuyển thể lên màn ảnh rộng từ góc nhìn của người phụ nữ hiện đại, cô đã làm nhiều người tâm phục khẩu phục.