Sau bài báo Thi siêu mẫu ồn ào như… họp chợ đăng trên Thanh Niên số ra ngày 6.7 nêu bức xúc của khán giả về việc các huấn luyện viên, thí sinh liên tục cãi vã, mắng nhau trong hai chương trình truyền hình thực tế The Face và Vietnam’s Next Top Model đang phát sóng trên VTV3, tối 9.7, tập 5 của The Face đã không có các cảnh tranh cãi lớn tiếng và xô đẩy nhau giữa các siêu mẫu như đã giới thiệu trong trailer được tung ra trước đó.

Kết thúc tập này, Trương Mỹ Nhân (đội HLV Lan Khuê) là thí sinh phải rời khỏi cuộc thi. Bên cạnh đó, Vietnam’s Next Top Model phát sóng tối 8.7 cũng đã giảm bớt liều lượng “đấu võ mồm” của các thí sinh trong nhà chung so với các tập trước.

Trong tập phát sóng tới, The Face (21 giờ ngày 16.7) sẽ có màn thử thách biểu diễn thời trang cùng các chướng ngại vật trên bàn tiệc và Vietnam’s Next Top Model (20 giờ ngày 15.7) sẽ là phần thi tự phối các phụ kiện đi kèm trang phục, để các giám khảo và HLV tiếp tục loại các thí sinh yếu, tìm ra quán quân duy nhất của mỗi chương trình.

