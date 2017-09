The Snowman là bộ phim dựa theo tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của bậc thầy trinh thám người Na Uy Jo Nesbo, xoay quanh cuộc chiến không khoan nhượng của thám tử Harry Hole (Michael Fassbender) thuộc đội trọng án thành phố Oslo (Na Uy) và tên sát nhân hàng loạt có biệt danh Snowman (Người tuyết).



Mới đây nhà sản xuất của The Snowman vừa tung ra trailer gây ấn tượng mạnh với khán giả bằng không gian lạnh lẽo, u ám bao trùm cùng những nút thắt trong vụ án cũng như gợi mở thêm câu chuyện về nhân vật chính Harry Hole.

Mở đầu trailer là cuộc gặp gỡ giữa thanh tra Harry Hole và người đồng sự mới, nữ cảnh sát Katrine Bratt (do Rebecca Ferguson thủ vai). Katrine đến gặp vị thanh tra mẫn cán để hợp sức cùng nhau điều tra về hàng loạt vụ mất tích bí ẩn nhắm đến đối tượng là phụ nữ thời gian gần đây. Cô cảnh sát trẻ phán đoán tên giết người bí hiểm này chỉ ra tay khi mùa tuyết rơi tới.

Càng điều tra, cả hai càng lạc vào trong mớ hỗ độn mà tên sát nhân nguy hiểm sắp đặt. Quá trình điều tra của cả hai đi vào ngõ cụt bởi lối hành động cảm tính và không có động cơ cụ thể của tên giết người. Dường như hắn chỉ nhắm vào những phụ nữ vô tội và ra tay để thách thức cảnh sát.

Dần dà, Harry Hole bắt đầu hiểu ra, người mà hắn nhắm đến chính là anh. Những vụ giết người như là trò chơi mà Harry Hole là người phải đi giải đố. Kẻ giết người cố tình để lại tại hiện trường án mạng những lời nhắn và manh mối đến đích danh Harry Hole để vị thanh tra lần theo và khám phá. Đóng vai trò là người cộng sự hỗ trợ cho Harry Hole, nữ cảnh sát Katrine Bratt tỏ ra là một cô gái gan dạ và quả cảm. Cô quyết định sẽ đem thân mình ra làm mồi nhử tên giết người.

The Snowman là tác phẩm mới nhất của đạo diễn người Thụy Điển Tomas Alfredson. Ông từng nổi danh với các tác phẩm như Let the Right One in (2008) và Tinker Tailor Soldier Spy (2011). Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên có khả năng diễn xuất nội tâm đỉnh cao như tài tử nước Đức Michael Fassbender, nữ diễn viên Rebecca Ferguson, chủ nhân tượng vàng Oscar J. K. Simmons, ngôi sao kỳ cựu Val Kilmer.

Phim dự kiến khỏi chiếu tại Việt Nam từ ngày 24.11.

Thiên Minh