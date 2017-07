“Ngôi sao” mắng nhau sa sả

Sẽ điều chỉnh Chiều 5.7, trả lời PV Thanh Niên, ông Nguyễn Hà Nam, Trưởng ban Thư ký biên tập kiêm người phát ngôn của Đài truyền hình VN (VTV, đang phát sóng hai chương trình trên), cho biết: “VTV đã lắng nghe phản ánh cũng như ý kiến bức xúc của người xem về những ồn ào quanh hai chương trình này và sẽ có điều chỉnh phù hợp trong các tập phát sóng sắp tới”.

Nếu như cuộc thi Gương mặt thương hiệu - The Face có mục đích chọn ra những người mẫu sáng giá đại diện cho thương hiệu của các nhãn hàng, thì Vietnam's Next Top Model - All Star năm nay là cuộc đo tài đo sắc giữa dàn thí sinh đều là những gương mặt người mẫu đã có tiếng nhằm tìm ra ngôi sao sáng nhất. Thế nhưng các "ngôi sao sáng giá" và "gương mặt thương hiệu" tương lai trong hai cuộc thi này tranh nhau móc mỉa, cãi vã ồn ào như cái chợ.

Các huấn luyện viên (HLV), giám khảo của The Face: Lan Khuê, Hoàng Thùy, Minh Tú đã liên tục “đá xéo”, cướp lời, khích bác nhau, thậm chí to tiếng trong suốt các tập đã phát sóng. Khi HLV Lan Khuê chỉ dạy thí sinh Ánh Quỳnh, HLV Minh Tú nổi giận chỉ mặt Lan Khuê nói: “Đứng sau lưng làm sao thấy được biểu cảm khuôn mặt thí sinh đội mình mà lên tiếng phán xét”.

Đỉnh điểm của màn mắng mỏ nhau trong The Face là Minh Tú nổi nóng lớn tiếng với Lan Khuê: "Suy nghĩ lại đi, ở đây đừng làm hoa hậu thân thiện..." và lôi thí sinh Khánh Linh ra ngoài. Khi Lan Khuê nói: "Thì cũng đã loại rồi phải chịu thôi", Minh Tú đốp chát lại: "Cứ chờ đã, bôi cái môi thâm đó rồi hãy nói chuyện với chị", và tiếp theo là: "Xin lỗi nha, đã dám vô nói chuyện với bạn thì tôi đã rất bình tĩnh rồi". Trailer tập 5 sắp tới đã “nhá hàng” sẽ tiếp tục khai thác chuyện hai vị HLV này nặng lời nhau vì xô đẩy suýt ngã.

Mùa All Stars của Vietnam’s Next Top Model cũng ồn ào không kém. Người xem “được” chứng kiến thái độ cao ngạo của một số người đẹp là thí sinh, những màn tranh cãi gay gắt tại ngôi nhà chung. Trong tập 2 lên sóng tối 1.7, các thí sinh tiếp tục cãi vã khiến nhà chung biến thành "chợ vỡ". Là người chiến thắng trong tuần và nắm quyền làm thủ lĩnh nhà chung, Cao Thiên Trang đòi lấy chiếc giường mà Nguyễn Hợp đang sử dụng. Cho rằng bạn thi hống hách, cô nàng cá tính Nguyễn Hợp đáp trả, và hai cô suýt "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với nhau. Các thí sinh còn lại chia phe nạt nộ, mắng nhiếc nhau ầm ĩ đại loại người kia là “người mẫu có phong thái chợ”, không “sang” như mình!

Khán giả bức xúc, siêu mẫu muốn “sống thật”

Hành vi và cách nói năng của Minh Tú, Lan Khuê và các thí sinh trong The Face đã bị khá đông khán giả phản ứng. Viết trên Thanh Niên Online, độc giả có tên An An cho rằng: “Cách giao tiếp của HLV quá lố bịch và chương trình không mang tính giáo dục, gây ảnh hưởng xấu đến giới trẻ”. Độc giả tên Lê Minh bình luận: “Dẹp mấy trò mắng mỏ nhau nhố nhăng trên truyền hình này đi, gây phản cảm cho người xem quá!”. Trước nhiều phản ứng giận dữ của cộng đồng mạng, HLV Minh Tú đã có lời xin lỗi khán giả, dù vẫn khẳng định: “Đây là truyền hình thực tế và Tú muốn sống thật với tính cách, cảm xúc thật của mình"!

Đại diện Công ty Cát Tiên Sa - đơn vị sản xuất The Face, cho biết: “Chương trình không cổ súy cho việc cãi nhau, đó chỉ là một phần mắm muối rất nhỏ. Thời lượng dành cho chuyên môn rất nhiều và sắp tới sẽ cắt hết những chuyện ồn ào như thế”. Còn bà Lê Thị Quỳnh Trang - Giám đốc sản xuất Vietnam’s Next Top Model, chia sẻ: “Các phiên bản Next Top Model trên thế giới đều không chỉ chấm thí sinh ở chuyên môn mà cả lối sống. Chúng tôi hoàn toàn không chủ trương chiêu trò gì để hút khán giả”.

