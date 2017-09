Công chiếu từ 15.9, Bad Genius đã thu hút hơn 112.314 lượt khán giả đến rạp và nhận được nhiều phản hồi tích cực trên mạng xã hội suốt những ngày qua. Các suất chiếu liên tục ''cháy vé''. Đây có thể xem là phim Thái có doanh thu mở màn cao nhất tại Việt Nam tới thời điểm này.

Trước đó, bộ phim Tình người duyên ma cũng từng gây nên cơn sốt tại Việt Nam, thu được 8 tỉ đồng trong 10 ngày đầu công chiếu. Sau đó, kỷ lục này cũng sớm được I fine thank you love you phá vỡ vào năm 2015.

Không chỉ riêng Việt Nam, Bad Genius còn trở thành phim Thái có doanh thu cao nhất tại Campuchia, Đài Loan, Malaysia và Hồng Kông. Cho tới hiện tại, đây là bộ phim có doanh thu cao nhất Thái Lan năm 2017 với hơn 75 tỉ đồng.

Không cần quá cao siêu, dàn diễn viên cũng không thuộc hàng "sao", nội dung lại rất đời thường nhưng Bad Genius được đánh giá là vô cùng hồi hộp và kịch tính.

Ngát Ngọc