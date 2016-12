Tối 21.12, đêm nhạc Connection Sky 2016 diễn ra tại sân vận động Quân khu 7 (TP.HCM) với sự hưởng ứng cuồng nhiệt của hơn 25.000 khán giả.

Đại diện Việt Nam - nữ ca sĩ Thu Minh đã chinh phục hàng chục ngàn khán giả qua chất giọng cao vút với All By Myself, Goodbye, Just love hay liên khúc các bản hit đình đám... Đặc biệt là màn chào sân ấn tượng Hello Việt Nam được phối mới đầy lôi cuốn. “Nữ hoàng sexy” không ngại treo mình trên cao hay khéo léo lồng vào tiết mục trình diễn những động tác vũ đạo quyến rũ.

Nhóm nhạc Michael Learns To Rock làm mát lòng khán giả mỗi khi cất tiếng hát

Trong khi đó, chàng ca sĩ gốc Thái Bình đã truyền nguồn cảm hứng mạnh mẽ, lôi kéo khán giả đến tận phút cuối qua những ca khúc được mix lại như Nắng ấm xa dần, Chúng ta không thuộc về nhau, Chắc ai đó sẽ về, Em của ngày hôm qua… Trung thành với phong cách tự tin, cá tính, Sơn Tùng M-TP hoàn toàn làm chủ sân khấu. Hàng chục ngàn khán giả bên dưới cùng lắc lư và hòa giọng theo giai điệu quen thuộc khiến “sếp Tùng” liên tục nói lời cảm ơn. Trong khi đó, chàng ca sĩ gốc Thái Bình đã truyền nguồn cảm hứng mạnh mẽ, lôi kéo khán giả đến tận phút cuối qua những ca khúc được mix lại như Nắng ấm xa dần, Chúng ta không thuộc về nhau, Chắc ai đó sẽ về, Em của ngày hôm qua… Trung thành với phong cách tự tin, cá tính, Sơn Tùng M-TP hoàn toàn làm chủ sân khấu. Hàng chục ngàn khán giả bên dưới cùng lắc lư và hòa giọng theo giai điệu quen thuộc khiến “sếp Tùng” liên tục nói lời cảm ơn.

Điểm sáng thú vị trong đêm nhạc là sự kết hợp bất ngờ giữa hai thần tượng âm nhạc Việt Nam là Thu Minh và Sơn Tùng M-TP, đưa khán giả lơ lửng vào giấc mơ Bay. Bên cạnh giọng hát “khủng” của đàn chị, Sơn Tùng M-TP đã hoạt náo sân khấu bằng phong cách trình diễn đặc trưng.

Nhóm nhạc nữ Wonder Girls tiếp tục tăng nhiệt bằng những động tác vũ đạo đẹp mắt Nhóm nhạc nữ Wonder Girls tiếp tục tăng nhiệt bằng những động tác vũ đạo đẹp mắt

Trước đó, khán giả vỡ òa cảm xúc khi phiêu lưu đến không gian âm nhạc quốc tế. Sự xuất hiện của Wonder Girls và Michael Learns To Rock chưa bao giờ giảm nhiệt. Sử dụng nhiều đạo cụ khác nhau, nhóm nhạc Michael Learns To Rock mang đến cho khán giả Việt những giai điệu ngọt ngào, sâu lắng qua hàng loạt ca khúc đi vào trái tim người hâm mộ như Take Me To Your Heart, Sleeping Child, 25 minutes, That’s Why... cho đến những sáng tác mới nhất. Mặc dù tóc đã ngã màu theo thời gian, song giọng hát của các quý ông Đan Mạch vẫn thế, trầm ấm và khỏe khoắn.

Nối tiếp chương trình, nhóm nhạc Wonder Girls xuất hiện bất ngờ trên nền nhạc Nobody trong tiếng reo hò, cổ vũ từ khán giả. Ba cô gái Hàn Quốc mang tới nhiều ca khúc gắn liền với tên tuổi của họ bằng âm hưởng trẻ trung hòa cùng tiết tấu sôi động. Hơn nữa, họ còn khéo léo lấy lòng fan bằng màn chào hỏi bằng tiếng Việt khá trôi chảy. Đại diện Wonder Girl chia sẻ: “Sau 4 năm quay lại với khán giả Việt Nam, tôi rất vui bởi chuyến đi này rơi vào dịp Giáng sinh. Cả nhóm xin chúc tất cả các fan và gia đình thật nhiều sức khỏe”.

Thương Nguyễn