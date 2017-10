Năm nay, Đậu Tinh Đồng vừa tròn 20 tuổi, là con gái của “Thiên hậu” nhạc đàn Hồng Kông Vương Phi và nhạc sĩ Đậu Duy. Từ nhỏ, Đậu Tinh Đồng đã thừa hưởng gen nghệ thuật của cha mẹ, sớm bộc lộ tài năng âm nhạc.



Năm 2012 - 2013, khi Đậu Tinh Đồng mới 15 - 16 tuổi đã tự sáng tác và giới thiệu giọng ca trên mạng với hai ca khúc tiếng Anh With You và On The Beach.

Cách nay hai năm, được sự hỗ trợ của nhà quản lý Trần Thục Phân (cũng là nhà quản lý của Vương Phi), Đậu Tinh Đồng đã thuận lợi gia nhập làng giải trí với vai trò ca sĩ.

Vào thời điểm tháng 4.2016, Đậu Tinh Đồng phát hành album đầu tay Stone Café gồm 13 ca khúc, tháng 9.2017 cô tung ra album thứ hai Kids Only gồm 10 ca khúc.

Đặc biệt, Đậu Tinh Đồng đã nhờ ca khúc (It’s not a crime) It’s just what we do - bài hát chủ đề bộ phim Thất Nguyệt và An Sinh lọt vào danh sách đề cử Nhạc phim xuất sắc tại Liên hoan phim Kim Mã Đài Loan lần thứ 53 và Liên hoan phim Kim Tượng Hồng Kông lần thứ 36.

Tuy có cha mẹ đều là ca sĩ và nhạc sĩ nổi tiếng nhưng Đậu Tinh Đồng đã nhờ tài năng thực lực của bản thân thoát khỏi ánh hào quang của cha mẹ, điển hình là Vương Phi chưa bao giờ xuất hiện hoặc tham gia các đêm nhạc của con gái. Trong khi đó tỉ phú USD của Trung Quốc Jack Ma lại là fan của cô.

Trong đêm nhạc tối 12.10, ông mặc trang phục áo khoác đen, đội nón lưỡi trai màu xám, tay cầm ly cà phê đứng xem và dành cho Đậu Tinh Đồng những tràng pháo tay cỗ vũ nhiệt tình. Trông nhà tỉ phú chẳng khác nào một khán giả hâm mộ như bao khán giả khác tại hiện trường.

Thục Nhiên